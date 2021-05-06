BioNTech/Pfizer'den Tokyo Olimpiyatları sporcularına aşı bağışı

Japonya'daki Tokyo Olimpiyatları'nın koronavirüs salgınına rağmen gerçekleştirileceği kararı tartışmalara neden olurken, BioNTech/Pfizer'in etkinlikte yer alacak sporcular ve delagasyon üyelerine ücretsiz Kovid-19 aşısı tedarik edeceği açıklandı.

Kararın, Pfizer CEO'su Albert Bourla'nın Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'yı arayarak Tokyo 2020 Olimpiyatları sporcularına aşı gönderme teklifinin ardından alındığı belirtildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile BioNTech/Pfizer arasında varılan anlaşma kapsamda, 23 Temmuz'da başlayacak Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alacak sporcular ve yetkililer mayıs ayının sonunda aşılanmaya başlanacak.

With @BioNTech_Group, we signed a memorandum of understanding w @Olympics to work w national Olympic committees & governments to supply #COVID19 vaccine doses to athletes & national delegations participating in the Olympic & Paralympic Games in #Tokyo2020: https://t.co/wUMQfPpmY5 — Pfizer Inc. (@pfizer) May 6, 2021

'Küresel aşı tedarikini etkilemeyecek'

IOC ve Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), sporcuların etkinliğe katılması için aşılamanın zorunlu olmadığını belirterek sporcuların bu anlaşma kapsamında elde ettikleri aşı şansını değerlendirmelerini istedi.

IOC Başkanı Thomas Bach yaptığı açıklamada, "Bu aşı anlaşması, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı tüm katılımcılar için güvenli ve emniyetli hale getirmeye yardımcı olmak ve Japon ev sahiplerimizle dayanışma göstermek için bir araç" dedi.

BioNTech/Pfizer'den yapılan açıklamada, Olimpik sporculara yapılacak bağışın küresel aşı tedarikini etkilemeyeceği belirtildi.

Şubat ayında Japonya'da onaylanan Pfizer-BioNTech aşısı, hükümetin şimdiye kadar onayladığı tek aşı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de pandemi önlemleri ile düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Japonya'nın en büyük iki kenti Tokyo ve Osaka'da son haftalarda artan koronavirüs vakaları, bir defa ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nı bu yaz ne pahasına olursa olsun yapmaya kararlı olan Japon hükümetine karşı vatandaşları ve siyasetçileri ikiye böldü.