Tam kapanmada yaklaşık 5 bin kişilik tribünleri dolduran Adana Demirspor ve Giresunspor'a 65'er bin lira ceza

Tam kapanmaya rağmen Adana Demirspor ve Giresunspor taraftarlarının tribünleri doldurması sebebiyle iki kulübe 65'er bin TL para cezası verildi.

TFF 1.Lig'de geçtiğimiz hafta Adana Demirspor ve Giresunspor maçında dolu tribünler uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. Her iki takımında tribünlere yaklaşık 5 bin taraftar almasının cezası belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), pandemi döneminde tribünlerini seyirciyle dolduran ve tepki çeken Adana Demirspor ve Giresunspor'a 65'er bin TL para cezası verdi.

Her iki kulübün de yaklaşık 5 bin kişiyi stadyuma almasının ardından verilen bu ceza büyük tartışmalara neden olurken, önümüzdeki haftalarda takımların nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu oldu.

Giresunspor'un Akhisar Belediyespor'u ağırladığı karşılaşmada büyük bir seyirci kitlesinin tribünlerde yer aldığı görülmüştü.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu şu sözlerle isyan etmişti:

“Alt lige düştük ama centilmence düştük. Sokağa çıkma yasağında 5 bin kişi vardı statta. Bunun hesabını kim verecek? Merak ediyorum. Vali, belediye başkanı, spor bakanı bu maçla ilgili ne düşünürler bilemem. İkinci devre karşı tribündekilerin hepsi diğer tarafa geçti. O tarafı boş göstermek istediler. Kabullenemiyorum. Biz her şeyi kuralına göre yapıyoruz ama bunlar sporla bağdaşmayan hareketler.”