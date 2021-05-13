Süper Lig'de zirve yarışı sürüyor: Şampiyon takım ne kadar kazanacak?

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı son haftada da sürerken, Süper Lig'i zirvede bitirecek takımın ne kadar kazanacağı merak konusu oldu.

Süper Lig'de şampiyon cumartesi günü belli olacak. Son maçlar öncesi Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanda, Fenerbahçe ise 2 puan geride yer alıyor.

Sezonu zirvede bitirecek takım mali olarak bir hayli rahatlayacak. NTV Spor'un aktardığına göre Şampiyonlar Ligi'ne girecek olan ekip, katılım bedeli olarak 40 milyon euro kasasına koyacak. Bunun yanında devler liginde alınacak her galibiyet için 2.7 milyon euro, her beraberlik için ise 900 bin euro kazanacak.

Süper Lig şampiyonluğu ne kadar kazandıracak?

Şampiyon olacak takıma Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) 10 milyon TL ek ödeme yapılacak. Beşiktaş ve Galatasaray son maçlarını kazanmaları halinde 25 galibiyet, 8 beraberlik ile bu sezon şampiyonluk primi hariç 63 milyon TL kazanmış olacak.

Ayrıca yayın geliri olarak kupa sevinci yaşayacak kulüp 3.2 milyon TL daha kazanacak. Tüm kalemler hesaba döküldüğünde bu sezon Süper Lig şampiyonu, toplamda 600 milyon TL'ye yakın bir gelir elde etmiş olacak.

Son hafta maçları

Son hafta öncesi Beşiktaş ile Galatasaray 81 puanda. Siyah beyazlılar 2 gollük averajla ilk sırada. Fenerbahçe ise 79 puanla şampiyonluk umudu için rakiplerinin mağlup olmasını bekleyecek.

Cumartesi günü oynanacak 42. hafta maçlarında Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Galatasaray ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Üçüncü sıradaki Fenerbahçe de kümede kalma savaşı veren Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.