Galatasaray başkan adayı Öztürk: Fatih Terim zor bir hoca ama ben zoru severim

Galatasaray başkan adayı Öztürk, Fatih Terim’in zor bir hoca olduğunu ama kendisinin zoru sevdiğini söyledi. Öztürk, seçilirlerse, Abdurrahim Albayrak’ın da birkaç ay kendileri ile çalışacağını açıkladı.

Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya konuşan Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, ertelenen seçim ve Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Galatasaray herhalde biraz heyecan seviyor’

Öztürk, şampiyonluk yarışıyla ilgili “Galatasaray herhalde biraz heyecan seviyor, 5-6 hafta önce şampiyonluğu ilan edebilirdik. Kendi iç konularımızdan dolayı bu iş biraz uzadı, inşallah bu hafta sonu 23. şampiyonluğu alarak beşinci yıldız için yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bizim dönemimizde Fatih Terim ile birlikte beşinci yıldızı alacağız” ifadelerini kullandı.

‘Göreve gelirsem, seçimin engellemesinde imzası olanları disipline sevk edeceğiz’

Başkanlık seçimiyle ilgili mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin yaklaşımını değerlendiren Öztürk, şunları kaydetti:

“Galatasaray’ın seçimi 29 Mayıs’ta olacaktır. Tarihinin değişmesinin tek yolu tüzüğe göre geçerli bir mazeretin olmasıyla olabilir, yönetim kurulu geçerli mazeret olsa bile 60 güne kadar seçimi erteleyebilir. Bu erteleme hangi şartta gerçekleşebilir, devlet genel kurulların yapılmasına izin vermezse ve Galatasaray Lisesi’nde özel bir durum varsa erteleme gerçekleşir ama böyle bir durum yok. Mevcut yönetim kurulu seçimi iptal ederse tüzüğümüzün 109/2 maddesi devreye girer. Onların akıllarına gelmemiş ama bu madde ‘Seçimin yapılmasını engelleyenler ihraç edilir’ kuralıdır. Biz göreve gelirsek arzu etmememize rağmen seçimin engellemesinde imzası olanları disipline sevk edeceğiz.”

‘Zordur ama kolay bir hocayla çalışıp yedinci olacağıma Fatih Hoca’yla şampiyon olmayı tercih ederim’

Fatih Terim ile ilgili de konuşan Metin Öztürk, şunları söyledi:

“Fatih Hoca ile rahat çalışamayacağımızı biliyoruz ama rahatlık zaten beni bozar. Ben zoru severim, Fatih Terim zor bir hoca. Kolay bir profil olsa rakiplerin ve federasyonun ayarını bozmaz. Motivasyonu bu kadar yüksek bir Galatasaraylı olmasaydı takımda böyle bütünleşme olmazdı. Eskiden takımda Türk oyuncular varken ‘Fatih Terim gaz veriyor’ diyorlardı, Fatih Hoca çok iyi bir taktisyen ve akademisyendir. Bu takımda her milletten insan var, duyguları ve psikolojileri çok farklı. Bu oyuncuları birleştiren tutkal Fatih Terim. Fatih Hoca zordur ama kolay bir hocayla çalışıp yedinci olacağıma Fatih Hoca’yla şampiyon olmayı tercih ederim. Biz futbolculara maaşlarını zamanında ödeyeceğiz, rahat antrenman yapabilecekleri koşulları sağlayacağız, federasyona karşı masada dik duracağız, ceza alacaksak biz alacağız ama Fatih Terim almayacak.

‘Fatih Terim sadece Galatasaray’a değil Fenerbahçe’ye de scouting yapıyor’

Saha içi ve oyuncuları izleme Fatih Terim’in işidir. Hoca sağ olsun sadece Galatasaray’a değil Fenerbahçe’ye de scouting yapıyor. Hoca kime ‘Merhaba’ dese ertesi gün rakipler onlarla görüşmeye başlıyor. Bizim rakiplerle işimiz yok, amacımız Galatasaray’ı daha ileriye götürmek. Ama önce kulübü borçtan kurtarmamız gerekiyor, önceliğimiz bu olacak.

‘Fatih Terim’e ne yapacağını söylemeyeceğiz’

Bizde herkesin görevi belli, Fatih Terim’e ne yapacağını söylemeyeceğiz, o işini biliyor ama futbolun ekonomisiyle ve federasyonla ilgilenecek kişiler Nihat Kırmızı ve Emre Alkin olacak.

Yeni transferler Fatih Terim’in talepleri doğrultusunda bütçenin içinde kalmak şartıyla olacaktır. Düşündüğümüz bütçe yaklaşık 42 milyon euro.”

‘Abdurrahim Albayrak arzu etmese bile birkaç ay bizimle beraber olacak’

"Sayın Abdurrahim Albayrak arzu etmese de birkaç bizimle beraber olacak çünkü kendisi aynı zamanda sportif AŞ’de yönetim kurulu üyesi" diye konuşan Öztürk, şöyle devam etti:

"Biz dernek seçimi yapacağız, kendisi çok iyi bir Galatasaraylıdır. 1-2 ay bizi bilgilendirme konusunda mutlaka destek olacaktır, onun için biz gelir gelmez kaosla karşılaşmayacağız çok rahatız. Sahada Fatih Hoca zaten var, sportif AŞ’de Abdurrahim Albayrak olacak. Sayın Albayrak olası durumda sadece bize değil diğer adaylara da aynı desteği verecektir."