EURO 2020 aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) YouTube kanalında yaptığı basın toplantısında EURO 2020 aday kadrosunu açıkladı.
Güneş'in açıkladığı kamp kadrosu şöyle:
Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz
Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu
Forvet: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)