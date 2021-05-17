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    Ahmet Nur Çebi

    Beşiktaş Başkanı Çebi'den Sergen Yalçın ve Fatih Terim açıklaması

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    Spor
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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşme konusuyla ilgili "Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ta uzun yıllar kalmasını istiyorum" dedi. "Kazanırsak tabii ki alkışlayacaklar" ifadelerine de açıklık getiren Çebi, "Başka bir yere getirildi bu konu. Kullanıldı. Beni çok üzdü" diye konuştu.

    İzmir’de takımla birlikte kampta bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, NTV'ye teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    "Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ta uzun yıllar kalmasını istiyorum" diyen Çebi, "Hocayla sözleşmemizin varlığı ya da yokluğunun şampiyonlukla alakası yok. Sergen Yalçın'ın sözleşmesi bitti. ‘Yola devam edelim' diyeceğiz. Maddi manevi benden bir şeyler talep edecektir. Muhtemelen anlaşacağız" ifadesini kullandı.

    'Sergen Hoca'ya çok güvendim'

    Ahmet Nur Çebi, sözlerine şöyle devam etti:

    • Hayat devam ediyor. 2 gün sonra maç var. Sonra sözleşmeler, transferler var. Bizim için şampiyonluk sevinci 1-2 gün sürecek. Gece uyuyamadım. Çok kolay değil. Olmadı. Allah yardım etti, bize nasip etti. Şampiyon olduk.
    • Bana gelen mesaj sayısı 1500'ü geçti telefondan. Özeti şu mesajların; 'Hak ettiniz. Sizin hakkınızdı' Yüzde 80'i buydu mesajların.
    • Sergen Hoca'ya çok güvendim. Oyuncularında birkaç maçta çok pozitif olduklarını gördüm. Bunu söyledim. Hocam ve futbolcularımın bu işi başarabileceklerine inandım, 'Şampiyon olacağız' dedim. Duygularım buydu.
    • Hocayla sözleşmemizin varlığı ya da yokluğunun şampiyonlukla alakası yok. Sergen Yalçın'ın sözleşmesi bitti. 'Yola devam edelim' diyeceğiz. Maddi manevi benden bir şeyler talep edecektir. Muhtemelen anlaşacağız. Ben Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ın içerisinde uzun yıllar kalmasını çok istiyorum.
    • Hep sakin kalmaya çalıştım. Başardım. Rakiplerden gelen bazı söylemler oldu. Onlara da cevap verdik.

    'Fatih Hoca centilmen biridir'

    "Fatih Terim tabii ki alkışlayacak. Fatih Terim; yapacağını, yapmasını gerekeni söylemiş. Kazanırsak tabii ki alkışlayacaklar" sözlerine açıklık getiren getiren Çebi, şu ifadeleri kullandı:

    "Başka bir yere getirildi bu konu. Kullanıldı. Beni çok üzdü. Bir sporcunun rakibiyle ilgili yapacağı tek şey var, alkışlayacak. Başka ne yapacak? Koskoca Galatasaray camiasını üzmek benim haddim mi? Camia ortada, çok büyük. Benim saygım var. Ben sözlerimin başında Galatasaray'ın ne kadar başarılı olduğunu söyleyip ardından 'Alkışlayacak' dedim. İnşallah Galatasaray camiası bunu anlamıştır. Ben her sporcunun centilmen olduğunu biliyorum. Fatih Hoca centilmen biridir. 'Ne yapacaktı' derken kötü niyetim yoktu. Yanlış anlaşılmıştır."

    Çebi ne demişti?

    Çebi “Derbiler değişik bir atmosferde oynanıyor. Galatasaray güçlü bir ekip. Şampiyon olmadan 'olundu' demek doğru bir şey değil. Rakiplerimize saygımız var. Şu anda lideriz. Henüz şampiyon olmadık. İhtiyacımız olan puanları aldığımız zaman, şampiyon olduğumuzu ifade edebiliriz. Ayaklarımızı yere basmayı biliyoruz. Galatasaray maçının önemimi biliyoruz. Galatasaray’ın büyük bir camia olduğunu ve güçlü bir takıma sahip olduğunu biliyoruz. Sergen hocamıza ve futbolcularımıza güveniyorum. İçimde huzur var. Kendimi iyi hissediyorum. Fatih Terim tabii ki alkışlayacak. Fatih Terim; yapacağını, yapmasını gerekeni söylemiş. Kazanırsak tabii ki alkışlayacaklar" demişti.

    Etiketler:
    Beşiktaş, Galatasaray, Fatih Terim, Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi
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