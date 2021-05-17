Galatasaray başkan adaylarından Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Kulübünde haziran ayı içinde yapılması beklenen seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu, sözleşmesi sona erecek teknik direktör Fatih Terim'e destek verdi.

Sarı-kırmızılı takımın başında 8 Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 3 Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa kazanan Fatih Terim'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Galatasaray Kulübünde 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul, ertelenmesinin ardından camiada yeni sezon planlamalarının ve transferlerin geç kalacağı endişesi doğdu.

Galatasaray taraftarları sosyal medyada '#FatihTerimetamyetki' etiketini kısa sürede en çok konuşulanlar listesinde zirveye taşıdı. Sarı-kırmızılı kulübün başkan adayları da Fatih Terim ile yola devam edilmesi gerektiğini belirten açıklamalar yaptı.

Süper Lig'in son haftasında oynanan ve şampiyonluğun averajla kaçırıldığı Yeni Malatyaspor maçı sonrasında Twitter hesabından açıklama yapan Metin Öztürk, "Saygıdeğer Galatasaray ailesi, Fatih hocamızı az önce dinledik. Her şeyin farkındayız. Galatasaray'ın sorunlarını kökten çözmeye geliyoruz. Ne hocamız ne de camiamız üzülsün. Çoğu bitti azı kaldı. Daha güçlü Galatasaray için hazırız" ifadelerini kullanarak Terim'e destek verdi.

Öztürk, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'nun bugün yaptığı açıklamaların ardından, "Diğer başkan adaylarının da Fatih hocamızla ilgili, bizimle aynı sağduyuya sahip olduklarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz" paylaşımında bulundu.