Bakan Kasapoğlu: 2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılının Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceklerini duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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