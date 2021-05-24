İspanya Milli Takımı'nda Sergio Ramos, EURO 2020 kadrosuna alınmadı: Kadroda Real Madridli futbolcu yok

İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için 24 kişilik kadroyu açıklarken, 2016 yılından bu yana milli takım kaptanlığını yürüten Real Madridli defans oyuncusu Sergio Ramos kadro dışında kaldı.

Luis Enrique, İspanya Futbol Federasyonu'nda düzenlediği basın toplantısında Avrupa Futbol Şampiyonası için 24 kişilik futbolcu kadrosunu açıkladı.

Sergio Ramos has been left OUT of Spain's squad for EURO 2020 😳



There are no Real Madrid players in the 24-man lineup pic.twitter.com/p6s5dOsbFZ — International Champions Cup (@IntChampionsCup) May 24, 2021

​İspanyol teknik adam, "Bazı takımlar 26 futbolcu götürüyor ama biz bunu tercih etmedik. Grubun dinamiği için 24 futbolcu götürmeye karar verdik. Kadrodaki her futbolcunun her zaman takıma katkı sağlayacağını düşünmesini istiyoruz" dedi.

Enrique, 35 yaşındaki Sergio Ramos'un ocak ayından bu yana sakatlık sorunları yaşadığını ve takımıyla çok az antrenmana ve maça çıkmasından dolayı kadroya almadığını söyledi.

"Sergio Ramos için çok zor bir durum biliyorum ama her zaman takımın iyiliğini düşünüyorum" diyen Enrique, İspanyol futbolcunun bu kararı nasıl karşıladığına ilişkin sorulara ise "Aramızdaki özel bir konuşmaydı" diyerek cevap vermekten kaçındı.

Öte yandan, 24 kişilik kadroda Real Madridli bir futbolcunun bulunmaması da dikkat çekti.

177 maçta 23 gol

2005'ten bu yana İspanya Milli Takımı'nda forma giyen ve 2016'dan beri de takım kaptanı olan Ramos, milli formayla 177 maça çıkıp 23 gol attı.

Ramos, milli takım ile iki Avrupa şampiyonluğu (2008, 2012) ve bir dünya kupası (2010) kazandı.

Real Madrid ile olan sözleşmesi de sona eren Sergio Ramos'un geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Öte yandan İspanyol basınına göre, yıldız futbolcunun bundan sonra milli formayı giymesi zor gözüküyor.

İspanya Milli Takımı'nın 24 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı: