Real Madrid'den ayrılan Zidane: Gidiyorum çünkü kulüp ihtiyacım olan güveni vermedi

Real Madrid'den ayrılan teknik direktör Zinedine Zidane, kulüp yönetimine sitem etti. Zidane, "Gidiyorum çünkü kulüp ihtiyacım olan güveni bana vermedi" dedi.

Real Madrid ile yollarını ayıran teknik direktör Zinedine Zidane, kendisine yeterli destek verilmediği gerekçesiyle kulüp yönetimini eleştirdi.

Zidane, AS gazetesinde yayımlanan Real Madridli taraftarlara veda mektubunda, "Gidiyorum çünkü kulüp ihtiyacım olan güveni bana vermedi. Orta ve uzun vadede yapılacaklar için bana güvenini göstermedi" ifadelerini kullandı.

‘İnsani ilişkiler, paradan, şöhretten ve her şeyden daha önemli olmalıdır’

Büyük bir kulübün dinamiklerinin ‘kazanmak dışında insanlık, duygular ve hayat tarzı’ olduğunu vurgulayan Zidane, bu özelliklerin Real Madrid'de kulüp yönetimi tarafından fark edilmediğini savundu:

“Burada yaptıklarımıza saygı duyulmasını istiyorum. Sezonun son döneminde kulüp ve başkan ile ilişkilerimin diğer teknik direktörlerden biraz farklı olmasını görmek hoşuma giderdi. Bugün, büyük bir kulüpte bir teknik direktörün ömrü iki sezon, daha fazlası değil. Bunun daha uzun olması için insani ilişkiler, paradan, şöhretten ve her şeyden daha önemli olmalıdır.”

Real Madrid'de maç kaybettiği günün ardından basında çıkan eleştirilerin arkasında kulüp yönetimi olduğunu ima eden Zidane, "Yenildiğimiz günün ardından, bir sonraki maçı kazanmazsak beni göndereceklerini okumak beni çok üzüyordu. Benimle birlikte tüm takım da üzülüyordu. Çünkü, basına sızdırılan bu mesajlar takımda olumsuz bir hava, şüphe ve yanlış anlamalar yaratıyordu" görüşünü savundu.

Zidane, futbolu ve işini sevdiğini belirterek, teknik direktörlük kariyerinin devam ettiğini hatırlattı.

İspanyol basını, Real Madrid'de Zidane'ın ayrılmasının ardından teknik direktör koltuğuna Raul Gonzalez, Antonio Conte ve Mauricio Pochettino'yu aday olarak gösteriyor.