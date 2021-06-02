Dinamo Kiev'de teknik direktör Lucescu'nun sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı

Dinamo Kiev kulübü, 75 yaşındaki Lucescu ile Temmuz 2023'e kadar yeni mukavele yapıldığını duyurdu.
⚡️ Мірча Луческу продовжить працювати з «Динамо», мінімум, два найближчі сезони— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) June 2, 2021
Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс і головний тренер команди Мірча Луческу погодили опцію продовження контракту з наставником до літа 2023 року.
Детальніше: https://t.co/6U807UbQBA pic.twitter.com/L4iuZk3MEv
Temmuz 2020'de Dinamo Kiev'in başına geçen Lucescu, takımıyla geride kalan sezon lig, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.
Shakhtar Donetsk, Zenit, Rapid Bükreş, Inter gibi ekiplerde görev alan Lucescu, Galatasaray'ı 2000-2002, Beşiktaş'ı 2002-2004, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı ise 2017-2019 yıllarında çalıştırmıştı.
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