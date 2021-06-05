İngiltere Premier Lig'de yılın futbolcusu Ruben Dias

İngiltere Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki Ruben Dias, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylama sonucu ödülün sahibi oldu.

Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon olan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynayan Manchester City'nin başındaki Josep Guardiola da en iyi teknik direktör ödülüne layık görüldü.

👏 Congratulations to all of the 2020/21 winners 👏#PLAwardshttps://t.co/dsnzFr6pR7 — Premier League (@premierleague) June 5, 2021

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