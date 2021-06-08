157 yıllık İngiltere Futbol Federasyonu'nu ilk kez bir kadın başkan yönetecek

İngiltere Futbol Federasyonu'nda (FA), Greg Clarke'ın istifasının ardından 7 aydır boş olan başkanlık görevine Debbie Hewitt aday gösterildi. Oy birliğiyle aday gösterilen Hewitt dışında başka bir adayın bulunmaması, Hewitt'in başkanlığını kesin kılıyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, aralarında bağımsız üyelerin de yer aldığı seçim komitesinin başkanlık için oy birliğiyle iş insanı Debbie Hewitt'i aday gösterdiği belirtildi.

We're pleased to announce that our board has nominated Debbie Hewitt MBE to become our new Chair from January 2022, subject to ratification by our council: — The FA (@FA) June 8, 2021

​İngiltere Futbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "Kurulumuzun, konseyimizin onayına tabi olarak, Ocak 2022'den itibaren yeni başkanımız olması için Debbie Hewitt'i aday gösterdiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Hewitt'in adaylığının 22 Temmuz'daki federasyon konseyi toplantısında onaylanacağı, 2022'nin ocak ayında da görevine başlayacağı kaydedildi.

Küçük yaşlardan beri futbola tutkusu olduğunu belirten Hewitt ise yeni görevi için sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Debbie Hewitt, 157 yıllık geçmişi bulunan İngiltere Futbol Federasyonu'nun ilk kadın başkanı olacak.

Greg Clarke, İngiltere Parlamentosu'ndaki bir çevrim içi toplantıda sarf ettiği ayrımcı sözler sonrası geçen yılın kasım ayında başkanlıktan istifa etmişti.