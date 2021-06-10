Avustralya'nın Olimpiyat madalyalı yüzücüsü, 'spordaki kadın düşmanı sapıklara' karşı Olimpiyat seçmelerinden çekildi

Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları için Avustralya yüzme takımı seçmelerinden çekilen Madeline Groves, "Bu, spordaki tüm kadın düşmanı sapıklarla onların çizme yalayıcılarına ders olsun" dedi.

Avustralya'nın iki Olimpik gümüş madalyalı yüzücüsü Madeline Groves, 'spordaki kadın düşmanı sapıkları' protesto için Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları için düzenlenen milli takım seçmelerinden çekildi.

2016 Rio Olimpiyatı'nda 200 metre kelebek ve 4x100 karışıkta gümüş kazanan kadın yüzücü kararını Instagram'da kararını açıklamasının ardından Twitter'da tepkisini ortaya koydu:

"Bu, spordaki tüm kadın düşmanı sapıklarla onların çizme yalayıcılarına ders olsun. Artık genç kadın ve kızları istismar etmeniz, bedenlerini aşağılamanız ya da kendilerinden şüphe edecek şekilde tıbben manipüle etmeniz ve sonra da siz yıllık primlerinizi alasınız diye onlardan sizi temsil etmesini beklemenize son. Zamanınız doldu."

Let this be a lesson to all misogynistic perverts in sport and their boot lickers - You can no longer exploit young women and girls, body shame or medically gaslight them and then expect them to represent you so you can earn your annual bonus. Time’s UP https://t.co/XMQCRPjNzK — Maddie Groves (@MaddieGroves_) June 9, 2021

Groves, yüzme sporunu bırakmadığını ve bu yıl başka yarışmalara katılmayı planladığını sözlerine ekledi.

Avustralya Yüzme Federasyonu, çocuk istismarı ve cinsel tacizle ilgili her türlü suçlamayı ciddiye aldığını duyurdu.

Açıklamada "Çocukların ve gençlerin refahını, güvenliğini ve esenliğini her şeyden önemli görüyoruz ve sporumuzun standartlarını korumak için araştırma yapmakla görevliyiz" denildi.

Australian swimmer Madeline Groves withdraws from Olympic trials, citing "misogynistic perverts" in the sport https://t.co/CvCwOt7rVP — BBC News (World) (@BBCWorld) June 10, 2021

Federasyon, daha önce kadın yüzücüyle kasım ve aralık aylarında yüzme sporuyla bağlantılı birine atıfta bulunma potansiyeli olan cinsel istismar suçlamalarını dile getirdiğinde temas kurduğunu, ancak Groves'un daha fazla bilgi vermeyi reddettiği ve başka bir şikayet kaydının bulunmadığını aktardı.

Groves ise Aralık 2020'deki paylaşımında, birkaç yıl önce mayoluyken gözlerini kendisine diken ve rahatsızlık veren bir erkekle ilgili şikayette bulunduğunu, sözkonusu erkeğin mayolu genç kadınlara bakmaması için kişisel gelişimden geçirildiğini sandığını, ama sonra terfi ettiğini öğrendiğini dile getirmişti.

Bir başka paylaşımında tanınmış bir koçun kendisine ürpertici bir yorum yaptıktan 15 dakika sonra özür dilediğini aktarıp "muhtemelen takım psikoloğu ona öyle yapmasını söylediği için" demişti.