Fransa Açık tek kadınlarda ilk finalist Rus tenisçi Pavlyuçenkova oldu

Tek kadınlarda dünyanın 31 numaralı tenisçisi Anastasiya Pavlyuçenkova, Sloven rakibi Tamara Zidansek'i 2-0 yenerek ilk kez bir grand slam turnuvası finaline çıkmayı başardı.
1 saat 34 dakika süren müsabakada Rus tenisçi, klasmanın 85. basamağındaki Zidansek'i 7-5 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.
🧘♀️ @NastiaPav a fait parler sa puissance et son expérience pour battre Tamara Zidansek.— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2021
Elle est la première joueuse 🇷🇺 à atteindre la finale d'un Grand Chelem depuis Maria Sharapova (Australian Open 2015).#RolandGarros
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