Fransa Açık tek erkeklerde Djokovic ve Tsitsipas finale yükseldi

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 13. günü, akşam seansındaki tek erkekler yarı final karşılaşmalarıyla devam etti.
Erkeklerde dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan Novak Djokovic, 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.
Sırp tenisçi Djokovic, İspanyol rakibini 3-6, 6-3, 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek Fransa Açık yarı finalinde Nadal'ı eleyen ilk tenisçi olarak tarihe geçti.
🇬🇷Stefanos Tsitsipas vs Novak Djokovic🇷🇸— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021
It all comes down to this. #RolandGarros pic.twitter.com/Mm1ijaynFj
4 saat 11 dakika süren müsabakayı kazanan Djokovic, finalde Yunan tenisçi Tsitsipas ile karşılaşacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)