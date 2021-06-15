Sahada fenalaşan Danimarkalı futbolcu Eriksen'den ilk fotoğraf

EURO 2020'de Finlandiya maçında yere yığılan ve tüm dünyayı korkutan Danimarkalı futbolcu Eriksen, hastane yatağından yaptığı paylaşımda durumunun iyi olduğunu açıkladı.

2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) cumartesi günü Finlandiya ile oynanan maçta fenalaşan Danimarkalı Christian Eriksen hastaneden ilk mesajını yolladı.

Bir fotoğrafını da paylaşan Eriksen, dünyanın dört bir yanından gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür etti. "İyiyim" diyen Eriksen yine de bazı muayenelerden geçmesini gerektiğini ama genel anlamda iyi hissettiğini yazdı.