Türk atlet Ersu Şaşma olimpiyat kotası aldı

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda mücadele eden Türk atlet Ersu Şaşma'nın 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdığı belirtildi.

Bu dereceyle Ersu'nun olimpiyatlara katılmaya hak kazandığı kaydedildi.

Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü de milli sporcusunu başarısından dolayı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paylaştığı mesajında, "Milli atletimiz Ersu Şaşma, bizleri gururlandırdı. Bugünkü yarışmalar sonunda 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru da kıran milli sporcumuzu gönülden tebrik ediyor, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.