Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaştı

Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmeler sonunda Sergen Yalçın'ın , önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ı çalıştırmaya devam edeceği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ı çalıştırmaya devam edeceği bilgisini paylaştı. Yapılan açıklamada "Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ı çalıştırmaya devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'tan henüz resmi bir açıklama yapılmasa da kulübün Twitter hesabından "#10unYeriBurası" paylaşımı yapıldı.

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