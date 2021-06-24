Kongreye katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den yanıt

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın, yarın yapılacak olan kongreye katılmayacağını açıklaması sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü 'Zorunlu açıklama' başlığıyla bir duyuru yaptı.

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, yarın gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe'nin genel kuruluna katılmayacağını açıkladı.

Yıldırım, kongre öncesi maraton tribünü tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin kabul edilmediğini belirterek, kongreye katılmayacağını bildirdi. Yıldırım ve ekibinin buradaki otoparkı kullanma talebini, eski yönetici Abdullah Kiğılı'nın sağlık durumundan dolayı yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü ise konuya ilişkin bir duyuru yayınladı. 'Zorunlu açıklama' adı altında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: