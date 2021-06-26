Fenerbahçe'de Ali Koç 6 bin 459 oyla yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda tek aday Ali Koç, yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanı oldu.

29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Fenerbahçe Kulübü'nde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına geldi. 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçildi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yapan Ali Koç "Tüm üyelerimize, taraftarlarımıza, tüm çubuklu sevdalılarına çok çok teşekkür ediyorum. Son günlerde yaşananlardan burada gösterdiğiniz reaksiyon beni ve arkadaşlarımı fazlasıyla umutlandırdı" ifadelerini kullandı.