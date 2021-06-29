Cüneyt Çakır, EURO 2020 ile tarihe geçti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Cüneyt Çakır'ın görev aldığı Hırvatistan-İspanya karşılaşmasıyla tarihe geçtiği belirtildi.
Açıklamada, Çakır'ın EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020'de toplam 9 maçta düdük çaldığı aktarıldı. FIFA kokartlı Türk hakemin 56'sı A Milli takımlar düzeyinde olmak üzere 200'e yakın uluslararası müsabakayı yönettiği ifade edildi.
Cüneyt Çakır'ın ayrıca EURO 2012'de İspanya ile İtalya arasında oynanan finalde, EURO 2020'de ise grup aşamasındaki İngiltere-İskoçya maçında dördüncü hakem olarak görev yaptığı kaydedildi.
Cüneyt Çakır'ın Avrupa şampiyonalarında yönettiği maçlar şöyle:
EURO 2020:
Macaristan-Portekiz (Grup)
Ukrayna-Avusturya (Grup)
Hırvatistan-İspanya (Son 16)
EURO 2016:
Portekiz-İzlanda (Grup)
Belçika-İrlanda (Grup)
İtalya-İspanya (Son 16)
EURO 2012:
Ukrayna-İsveç (Grup)
İtalya-İrlanda (Grup)
Portekiz-İspanya (Yarı final)
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