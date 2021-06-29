St. Petersburg’da EURO 2020 coşkusu nasıl yaşanıyor?

Rusya'nın kuzey başkenti St. Petersburg'da özel şampiyona menülerinin yer aldığı kafeler, futbol efsanesi Lionel Messi’nin Ermitaj Müzesi yakınlarındaki bal mumundan heykeli ve daha birçok şeyin eşlik ettiği Euro 2020 devam ediyor. Kentte pandeminin gölgesinde de olsa futbol heyecanı yaşanıyor.

Rusya’nın St. Petersburg kenti de Euro 2020 coşkusunun yaşandığı kentlerden biri. Belçika-Rusya, Polonya-Slovakya ve daha başka karşılaşmaları ağırlayan kent 2 Temmuz Cuma günü de İsviçre-İspanya çeyrek final maçına ev sahipliği yapacak.

RBTH sitesinin haberine göre, St. Isaac Katedrali ve kentteki daha birçok tarihi yapı önünde fotoğraf çektiren yerli turistler, kalabalık arasından duyulan vuvuzela sesleri, birbiriyle atışan taraftarlar kentte karşılaşılabilen manzaralardan biri.

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Gündüzleri otobüsler, kafeler, barlar dahil kentin dört bir yanında EURO 2020 renklerini görmek mümkün. Pandemi nedeniyle sayıları oldukça az da olsa taraftarlar kurulan özel alanlarda maçları izleyebiliyor, şampiyonanın heyecanını paylaşabiliyor. Kafeler büyük hamburgerler, döner dürümler, pankekler ve geleneksel Rus borşç çorbasının yer aldığı futbol menüleri ile bu ortama katkı sunuyor.

Kentte yaşayan bir taraftar olan Artur Morozov ayrıca her şeye rağmen kentte yaşanan heyecanı “Futbol herkesi çılgına çeviriyor” sözleriyle anlattı.

Çok fazla yabancı turist olmasa da şampiyona için anı olarak kalacak futbol temalı atkı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yer aldığı magnetler de satılıyor.

Bununla birlikte St. Petersburg Vali Yardımcısı Boris Piotrovskiy, kentteki her maça yaklaşık 10 bin yabancı taraftarın katılmasının beklendiğini söylemişti. Nitekim bu taraftar kimliğine sahip kişiler için vizesiz giriş imkanı da sağlandı.

‘Organizasyon çok iyiydi’

Kente Polonya-Slovakya maçı için Polonya’dan arabayla gelen Pavel şampiyonadaki atmosferle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Organizasyon iyiydi, ancak stadyuma girişteki güvenlik kontrolü gerçekten kapsamlıydı. Çoğunlukla Ruslarla sorun yaşamadık, ancak bir keresinde taraftar bölgesinde biraları dökülen birileri bizimle tartışmaya başladı. Restoranlarınızı, kentteki atmosferi sevdik. Yani anıtlar, mimari, nehir vs. Elbette Rus kızları da… İnsanlar restoran ve kafeler de bile İngilizce konuşmuyor ya da konuşmak istemiyor, bundan hoşlanmadık.”

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Aynı maç için kente gelen bir başka Polonyalı taraftar olan Olaf, “Organizasyon çok iyiydi. Aslına bakarsanız şikayet edecek bir şeyim yok. Ruslar gerçekten hoştu. Petropavlosk Kalesi, St. Isaac Katedrali’ni gördük. Ermitaj Müzesi’ne gitmeye çalıştık ama çok sıra vardı. İnternet üzerinden de bilet alamadık. Kentteki sorun hep çok sıra olmasıydı” ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde de taraftar alanlarına gitmeyenler soluğu kentteki barlarda alıyor. Barlarda da şampiyona atmosferi hissediliyor. Sözgelimi biranın futbol topu şeklinde büyük bardaklarda sunulduğu, maç sonucunu doğru tahmin edene bira ve atıştırmalık hediye edilen bir bar mevcut.