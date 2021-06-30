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    Joachim Löw ve Mesut Özil

    Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw: Mesut Özil'le konuşacağımız ve tekrar buluşacağımız zaman gelecek

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    Spor
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    Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw, EURO 2020 son 16 turunda İngiltere'ye elenmelerinin sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti. Löw, eski milli futbolcu Mesut Özil ile ilgili, "Elbette Mesut Almanya için inanılmaz derecede önemli ve olağanüstü bir oyuncuydu. Mesut'la konuşacağımız ve tekrar buluşacağımız zaman gelecek" dedi.

    Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, takımının 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İngiltere’ye 2-0 yenilerek elenmesinin sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

    Löw, Almanya'nın kamp yaptığı Herzogenaurach kentinde düzenlediği basın toplantısında, turnuvadan elenmelerinden dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

    Takıma inandığını vurgulayan tecrübeli teknik direktör, "Taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattığımız ve istediğimiz heyecanı uyandıramadığımız için üzgünüm. Kayıtsız şartsız elenmemizin sorumluluğunu üstleniyorum" yorumunu yaptı.

    Löw, bu hayal kırıklığının üstesinden gelmek için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, "15 yılda çok güzel anlar olduğu kadar hayal kırıklıkları da oldu. Takımın önünde iyi bir geleceği bulunduğunu düşünüyorum. Benden sonra göreve gelecek Hansi Flick’e en iyisini ve başarı diliyorum" şeklinde konuştu.

    Oyuncularla da görüştüğünü aktaran Löw, onların da büyük hayal kırıklığı içinde olduğunu kaydetti.

    Turnuva deneyimi olmayan bir çok oyuncuya sahip olduklarını anlatan Löw, "Tecrübelerimden oyuncuların en üst noktaya ulaşması için iki veya üç turnuvaya ihtiyaçları var. Bazı oyuncuların henüz kendi performans sınırında olmadığına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

    'Almanya için inanılmaz derecede önemli ve olağanüstü bir oyuncuydu'

    Joachim Löw, eski milli futbolcu Mesut Özil ile ilgili değerlendirmede de bulunarak, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılan Özil ile sonraki haftalarda görüşememesini 'büyük bir insani hayal kırıklığı' olarak nitelendirerek, "Mesut'la konuşacağımız ve tekrar buluşacağımız zaman gelecek" ifadelerini kullandı.

    Mesut Özil'i öven Löw, "Elbette Mesut bizim için, milli takım için, Almanya için inanılmaz derecede önemli ve olağanüstü bir oyuncuydu. Gerçekten harika becerilerini sergilediği ve tüm taraftarları coşturduğu çok sayıda karşılaşmayı hatırlıyoruz" dedi.

    61 yaşındaki teknik direktör, 2006'dan bu yana sürdürdüğü Almanya Milli Takımı’ndaki görevinden EURO 2020’den sonra ayrılacağını ifade etmişti.

    Almanya'da Löw’ün yerine eski Bayern Münih’in teknik direktörü Hansi Flick görev yapacak.

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    Etiketler:
    Mesut Özil, İngiltere, EURO 2020, Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw
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