Everton'da Rafael Benitez dönemi

Everton Kulübü, İtalyan Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük görevi için Benitez ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

We can confirm Rafael Benitez has been appointed as our new manager. — Everton (@Everton) June 30, 2021

​Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran 61 yaşındaki Benitez, son olarak Çin'in Dalian ekibinde görev yapmıştı.

Liverpool ile 2005'te UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanyol teknik direktör, 2013'te ise Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Öte yandan Benitez, tarihte hem Liverpool hem de Everton'da görev alan ikinci teknik direktör oldu. Daha önce 1890'lı yıllarda William Edward Barclay, aralarında büyük rekabet olan aynı şehrin takımları Liverpool ve Everton'ı çalıştırmıştı.