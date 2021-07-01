Belhanda resmen Adana Demirspor'da

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Faslı futbolcu Younes Belhanda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır" denildi.
Yeni transferimiz Younès #Belhanda 🔥 pic.twitter.com/q5TIkESjfv— Adana Demirspor 🏆#ŞAMPİYON (@AdsKulubu) July 1, 2021
Belhanda son olarak Galatasaray'da forma giydi.
Geçen sezon Galatasaray yönetimini zemin nedeniyle eleştirmesinin ardından sözleşmesi feshedilen Belhanda’nın ismi bir dönem eski takımı Mmontpellier ile anılmıştı.
Faslı futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 131 maçta 22 gol atıp 26 asist yaptı.
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