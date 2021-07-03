Rus tenisçi Sizikova, hakkında iftira atıldığına dair şikayette bulundu

Rus tenisçi Yana Sizikova, Fransa’nın başkenti Paris’te savcılığa hakkında ortaya atılan, Fransa Açık Tenis turnuvasında geçen yıl oynanan karşılaşmada şike yaptığı yönündeki iddialarla ilgili şikayette bulundu.

Sizikova’nın avukatı Frederic Belot, “Yana Sizikova, Paris savcılığına bugün hakkındaki iftira atıldığına dair şikayette bulundu” ifadelerini kullandı.

Fransa Açık Tenis turnuvasında geçen yıl oynanan çift kadınlar karşılaşmasında maçı bilerek kaybetmek suretiyle şike yaptığı öne sürülen Sizikova, haziran başında polis tarafından gözaltına alınmış ve 4 Haziran’da serbest bırakılmıştı.

Avukatına göre, Sizikova, tüm suçlamaları reddetmişti.