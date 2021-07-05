Milli basketbolcu Cedi, tepkiler nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapattı

Basketbolda Yunanistan yenilgisinin yanıkları sürüyor.

Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Yunanistan Kostas Sloukas ve Nick Calathes dışında hiçbir yıldız oyuncusunun bulunmadığı kadroyla A Milli Takımı devirince sosyal medyada tepki oluştu. Başta Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz gibi NBA’den gelen yıldızlarımıza rağmen alınan bu farklı yenilgi sert eleştirilere yol açtı.

Tepkiler üzerine Cedi Osman da Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı. Oyuncuların gelen tepkiler üzerine bu davranışa başvurduğu tahmin ediliyor.

Cleveland Cavaliers forması giyen yıldız oyuncu Yunanistan maçını sadece 4 sayı ile tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.