Burak Elmas'tan Fatih Terim'e maaş jesti: Tecrübeli teknik adam yıllık 30 milyon lira kazanacak

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın, teknik direktör Fatih Terim'in boş mukaveleye imza atmasına jestle karşılık verdiği belirtildi. Elmas'ın tecrübeli hocanın maaşına 2 kat zam yaptığı ifade edildi. Böylece Fatih Terim'in yıllık kazancı 30 milyon liraya çıkacak.

31 Mayıs’ta Galatasaray ile olan 4. dönemi sona eren ve Burak Elmas’ın yeni başkan seçilmesiyle, tekrar mesaisine başlayan tecrübeli hoca, para konusunda sıkıntı yaşatmayacağını göstermek için, üzerinde rakam yazmayan mukaveleyi kulübe yolladı.

Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre, Başkan Burak Elmas ve ekibi, başarılı teknik adamın bu jestine jestle yanıt verme kararı aldı. Geçen dönem 3 milyon euroya anlaşan, ancak kurun 6 liraya sabitlenmesiyle 18 milyon lirayı bulan bir kazancı bulunan Fatih Terim, pandemi nedeniyle yüzde 15 indirime gitmiş, yaklaşık 15 milyon lira verilmesini kabul etmişti.

Başkan Elmas’ın Terim’e yine 3 milyon euro takdir edeceği, fakat bu kez güncel kurdan hesaplama yapacağı öğrenildi.,

Böylece Terim’in yıllık kazancı bir anda 30 milyon lirayı bulacak. Sarı-kırmızılı yönetimin aldığı yeni kararın önümüzdeki günlerde KAP’a bildirilecek ancak detaylı bildirim yapılmayacak.