Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstürü belli oldu

Ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.

Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.

Fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu Hasan Akıncıoğlu, "Heyecanlı bir sezonu geride bıraktık. Zor şartlarda geçen bir yıldı. Ligde mücadele eden tüm takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni sezonu 20 takımla oynayacağız. 38 haftalık uzun bir maraton bizi bekliyor. TFF olarak dileğimiz, salgının tüm etkisinin geçmesi ve yeni sezonun bir sorun yaşanmadan tamamlanmasıdır. 1,5 yıl sonra maçlarımız seyircili olacak. Sezona yüzde 50 kapasiteyle başlıyoruz. Hakemlerin değil futbolun konuşulduğu bir sezon olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şöyle: