Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2. eleme turuna çıkan tüm takımlar, bugün oynanan 4 maçın ardından belli oldu.
Rakiplerini eleyen Kairat, Alaşkert, Neftçi ve Legia Varşova, üst tura adlarını yazdırdı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kairat (Kazakistan) - Maccabi Haifa (İsrail): 2-0 (1-1)
Alaşkert (Ermenistan) - Connah's Quay Nomads (Galler): 1-0 (uzatmalarda) (2-2)
Neftçi (Azerbaycan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 2-1 (2-1)
Legia Varşova (Polonya) - Bodo Glimt (Norveç): 2-0 (3-2)
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