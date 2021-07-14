Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2. eleme turuna çıkan tüm takımlar, bugün oynanan 4 maçın ardından belli oldu.

Rakiplerini eleyen Kairat, Alaşkert, Neftçi ve Legia Varşova, üst tura adlarını yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Maccabi Haifa (İsrail): 2-0 (1-1)

Alaşkert (Ermenistan) - Connah's Quay Nomads (Galler): 1-0 (uzatmalarda) (2-2)

Neftçi (Azerbaycan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 2-1 (2-1)

Legia Varşova (Polonya) - Bodo Glimt (Norveç): 2-0 (3-2)