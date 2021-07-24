Milli sporcu Emre Sakçı, eleme serisinde yarışı 7. sırada tamamladı

Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye'yi temsil eden rekortmen milli yüzücü Emre Sakçı, 7. eleme serisinde, 59.87'lik derecesiyle yarışı 7. sırada tamamladı.
Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 8. ayağındaki erkekler 100 metre kurbağalama yarışında 55.74'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci olmuştu.
Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye'yi temsil eden Berkay Ömer Öğretir de 6. eleme serisinde 59.82'lik derecesiyle altıncı sırada yer aldı.
İşte Emre Sakçı'nın #Tokyo2020'deki ilk performansı! ✨— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 24, 2021
🏊♂️🇹🇷 Milli yüzücümüz Emre Sakçı, 59.87’lik derecesi ile elemeleri 7. sırada tamamlıyor. pic.twitter.com/eqRMpD4DrY
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