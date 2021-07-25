Rus kadın okçular Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı

Rus okçuluk takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda takım turnuvasında gümüş madalya alarak, milli takıma dördüncü madalyayı kazandırmış oldu.

Rus kadın okçular Kseniya Perova, Yelena Osipova ve Svetlana Gomboyeva, Güney Koreli rakiplerinin gerisinde kalarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Böylece şu anda Rbus milli takımının bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalyası bulunuyor.

Daha önce 10 metre havalı tabanca atış yarışında Vitalina Batsaraşkina altın, 10 metre havalı tüfek atış yarışında Anastasiya Galaşina gümüş, taekwondocu Mihail Artamonov da 58 kilo karşılaşmasında Arjantinli rakibini yenerek bronz madalya kazanmıştı.