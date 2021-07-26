Bilal Çiloğlu son olimpiyat şampiyonuna yenildi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde judo branşında erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, son 16 turunda son olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Shohei Ono'ya kaybetti.

Nippon Budokan'da düzenlenen judo müsabakalarında son 16 turunda olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Shohei Ono'ya yenilen Bilal, bronz madalya için repesaj hakkı da elde edemedi.

Böylece, milli sporcu Tokyo 2020'de madalya alamadı.

Karşılaşmayı bakan Kasapoğlu da izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli judocuyu yalnız bırakmadı.

Organizasyonda milli sporculara destek olmak için Tokyo'da bulunan Kasapoğlu, Nippon Budokan'a gelerek milli sporcunun Shohei Ono'yla oynadığı karşılaşmayı yerinden takip etti.