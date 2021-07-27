Filenin Sultanları İtalya karşısında 3-1 mağlup oldu

Tokyo'daki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i parkeden silen ve 3-0'lık galibiyetle müthiş bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, İtalya karşısında aradığı galibiyeti bulamadı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın takım sporlarındaki tek temsilcimiz olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşılaştı.

Olimpiyatlara son şampiyon Çin karşısında alınan 3-0'lık tarihi bir zaferle başlayıp Türkiye'yi sevince boğan Filenin Sultanları İtalya karşısında 3-1 kaybetti.

İlk seti 25-22 kaybeden Türkiye, ikinci sette geri dönmek için çok çalıştı ve 23-25 kazanarak durumu 1-1’e getirdi. 3. sette Egonu’nun smaçlarını durdurmayan Türkiye 25-20 geride kapatarak 2-1 geriye düştü. Son sette de İtalya’ya diş geçirmeyi başaramayan Filenin Sultanları 15 sayıda kalarak 3-1 mağlup oldu.

🇹🇷 Filenin Sultanları #Tokyo2020'deki ikinci maçını kaybetti



🏐 A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 🇨🇳 Çin galibiyetinin ardından 🇮🇹 İtalya'ya 3-1 mağlup oldu



➡️ Setler: 25-22, 23-25, 25-20 ve 25-15 pic.twitter.com/bMMTUEHdZf — AA SPOR (@aa_spor) July 27, 2021

​A Milli Kadın Voleybol Takımı, bir sonraki maçında 29 Temmuz TSi 10.25’te ABD ile karşı karşıya gelecek.

Sultanlar’ın bir üst tura çıkması için grubu ilk 2 içerisinde tamamlaması gerekiyor.