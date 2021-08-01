Rus boksör Hatayev, Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalya kazandı

Hatayev, Kokugikan Arena’da oynanan yarı final karşılaşmasında İngiliz rakibi Benjamin Whittaker’e 4-1 yenildi.

Rus sporcu böylece bronz madalyanın sahibi oldu. Whittaker ise altın madalya için dövüşecek.

Hatayev’in madalyası ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılan Rus milli takımı şu anda 11 altın, 15 gümüş ve 12 bronz madalyaya sahip.