Tokyo Olimpiyatları'nda tribünlerde örgü ören Daley: Köpek kıyafeti örüyordum

Erkekler senkronize 10 metrede altın madalya alan sporcu Tom Daley'in etkinlikteki diğer yarışları izlerken tribünde örgü ördüğü görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Daley, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, binlerce yorum ve beğeni alan fotoğrafın çekildiği anlarda bir köpek kıyafeti ördüğünü yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tom Daley (@madewithlovebytomdaley)'in paylaştığı bir gönderi

27 yaşındaki sporcu, "Bu süreç boyunca aklımı başımda tutan şeylerden biri de örgü ve tığ tutkum. Bu sayede madalya kazandık" dedi. Daley ayrıca madalyasını koymak için Britanya bayrağı desenli bir kese ördüğünü de söyledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tom Daley (@madewithlovebytomdaley)'in paylaştığı bir gönderi

Daley, bugünkü çekişmeleri izlerken de örgü örerken görüntülendi.

Yaptığı örgüleri paylaştığı "Made With Love By Tom Daley" adlı bir sosyal medya hesabı bulunan genç sporcu, ördüğü kazak, oyuncak ve birçok şeyi internetten satarak Beyin Tümörü ile mücadele eden hastalar için yardım topluyor.

'Eşcinselim ve aynı zamanda Olimpiyat şampiyonuyum demekten gurur duyuyorum'

Daley, altın madalyasını alırken söylediği "Eşcinselim ve aynı zamanda bir Olimpiyat şampiyonuyum demekten inanılmaz derecede gurur duyuyorum" ifadeleriyle de gündeme gelmişti.

Sporcu, "Gençliğimde olduğum kişi sebebiyle hiçbir şey başarabileceğimi düşünmezdim. Bir Olimpiyat şampiyonu olmam her şeyi başarabileceğinizi gösteriyor. Gençken hep yalnız, farklı ve dışlanan kişi olduğumu düşünürdüm. Umarım şu anda dünyanın herhangi bir noktasındaki, herhangi genç bir LGBT birey şimdi ne kadar yalnız hissederse hissetsin yalnız olmadığını görüyordur. Her şeyi başarabilirsiniz" demişti.