Mental sağlık endişesiyle Olimpiyat finallerinden çekilen Simone Biles geri döndü

Tokyo 2020'de yaşadığı mentel sağlık sorunları nedeniyle artistik cimnastikteki genel tasnif, atlama masası, asimetrik bar ve yer aleti finallerine çıkmayan 24 yaşındaki sporcu, bugün gerçekleştirilen denge aletinde ise mücadele etti.

24 yaşındaki Biles, bugün denge aletinde bronz madalyanın sahibi oldu. Biles, böylece Olimpiyat Oyunları'ndaki toplam madalya sayısını 7'ye çıkardı.

Making history. Always. @Simone_Biles ties the record for the most Olympic medals won by a U.S. gymnast. #TokyoOlympics pic.twitter.com/4lXZ6waUeQ — Team USA (@TeamUSA) August 3, 2021

​Denge aletinde 14.000 puan toplayan Biles, 14.233 puan alan 16 yaşındaki Çinli Xijing Tang'ın gerisinde kaldı. Son olarak mücadelesini yapan bir başka Çinli cimnastikçi 18 yaşındaki Chenchen Guan, 14.633 puanla ilk sıraya yerleşti.

31. madalyasını aldı

Biles'ın Tokyo'da da potansiyel olarak 6 altın kazanarak jimnastik tarihindeki en büyük kariyeri taçlandırması beklendiğinden, çekilme kararı şok etkisi yaratmıştı.

Dünya şampiyonalarında 19 altın, 3'er gümüş ve bronz madalyası bulunan Biles, dünya şampiyonalarında en fazla madalya kazanan cimnastikçi konumunda bulunuyor. Biles, olimpiyatlarda kazandığı madalyalarla bu sayıyı 31'e çıkardı.

Zihinsel sağlık sorunları nedeniyle Tokyo 2020'de istediği gibi mücadele edemeyen Biles'ın gelecekteki kararı da merakla bekleniyor. Biles, devam etme kararı aldığı takdirde dünya şampiyonası ve olimpiyat oyunlarında alacağı 3 madalyayla Belaruslu cimnastikçi Vitaly Scherbo (33) ve Rus Larisa Latynina'yı (32) geçerek tüm zamanların en çok madalya kazanan cimnastikçisi olma fırsatını yakalayacak.

Jimnastik yıldızının çekilme kararı, 'elit spor için oyun değiştirici an' olarak takdir görmüş ve pek çok sporcu ve tanınmış kişilik Biles'a destek açıklamaları yapmıştı.