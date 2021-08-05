Instagram, üst üste iki olimpiyatta duble yapan ilk sporcuyu engelledi

Üst üste iki olimpiyatta 100 ve 200 metrede ilk kadın atlet olan Elaine Thompson-Herah'ın Instagram hesabı, kendi yarışmasından görüntüler paylaşmasının ardından bloke edildi. Facebook, sporcunun videosunun telif hakkı engeline takıldığını ve yanlışlıkla engellendiğini açıkladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde kadınlar 200 metrede altın madalyanın sahibi Jamaikalı sporcu Elaine Thompson-Herah oldu. Elaine Thompson-Herah üst üste iki olimpiyatta "100m & 200m" dublesi yapan ilk kadın atlet oldu. Ancak dünyanın en hızlı koşan kadını bile Tokyo 2020 Olimpiyatları yayın hakkı sahiplerine fark atamadı. Thompson-Herah'ın Instagram'dan koşu videolarını paylaşmasının ardından platform, sporcunun hesabını bloke etti.

29 yaşındaki atlet, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'hakkının olmadığı' videolar paylaştığı için hesabına erişiminin engellendiğini belirterek tepki gösterdi.

Instagram'ı bünyesinde barındıran Facebook, Reuters'a yaptığı açıklamada söz konusu içeriğin telif hakkı kuralları nedeniyle kaldırıldığını ancak sporcunun hesabının yanlışlıkla engellendiğini bildirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise, oyuncuların yalnızca Olimpiyat oyunlarını yayınlama haklarına sahip medya kuruluşlarından alarak paylaşabileceklerini açıkladı.

IOC kuralları, sporcuların etkinlikler veya madalya törenlerinin videosunu sosyal medyadan paylaşmalarını yasaklıyor. Bunun nedeni, Olimpiyat oyunlarını yayınlama haklarının belirli yayın kuruluşlarına satılması. 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları ve Tokyo Oyunlarını içeren dönem için IOC, yayın haklarından 4 milyar dolardan fazla kazanacak. Bu gelirin büyük kısmı Oyunlara, spor ve sporcuları desteklemeye harcanıyor.

Thompson-Herah Cuma günü 4x100m bayrak yarışı finalinde yarışacak.