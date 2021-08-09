Rusya: Tokyo'daki Rus sporcuların değerlendirilmesinde siyasetin öncelikli tutulduğu durumları gözardı etmeyeceğiz

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, Moskova’nın Tokyo Olimpiyatları’nda yarışan Rus sporcuların performansları konusunda siyasetin adil ve objektif değerlendirmenin önüne geçtiği durumlar olduğunu, bunları gözardı etmeyeceklerini ifade etti.

Bugün sona eren Tokyo Olimpiyatları’nda Rus sporcular bayrakları ve marşları olmadan performans sergilerken, ülkelerine 71 madalya getirdi. Bu arada Rus jimnastik takımı grup genel toplam müsabakasında, Dina Averina da ritmik jimnastik bireysel genel toplam turnuvasında birer gümüş madalya aldı. Rusya böylelikle 1996’dan beri ilk kez bu alanda altın madalya kazanamadı. ROC Averina’nın performansının değerlendirilmesiyle ilgili Uluslararası Jimnastik Fedderasyonu’na resmi başvuruda bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çernışenko, “Siyasetin Rus sporcuların performanslarının adil ve objektif bir şekilde değerlendirilmesinin önüne geçtiği durumları elbette gözardı etmeyeceğiz. Netice açık ve net. Sporcularımıza karşı bu tarz yaklaşımlar kabul edilemez” dedi.

Tokyo Olimpiyatları’nın pandemi, özel antrenman koşulları, seyircilerin olmayışı ve baskı oluşturan başka sebepler nedeniyle Rus sporcular için en zor müsabakalar olduğunu belirten Çernışenko, Rus ekibe ve antrenörleri tebrik etti.