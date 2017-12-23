Soylu, Özel'in Pensilvanya iddiasına yanıt verdi, pasaport kayıtlarını paylaştı

Bakan Soylu, "Kendi sus pus, ulakları devam ediyor. Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı. Pensilvanya dediler Umre çıktı. Bilinçaltı mı, gaf mı?" değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Soylu'nun 4 Şubat 2012 tarihinde Suudi Arabistan'da olduğuna dair pasaport kayıtları da basınla paylaşıldı.
Soylu, Pensilvanya iddialarına yanıt verdi, pasaport kayıtlarını paylaştıhttps://t.co/z7imqUgJMs pic.twitter.com/ehGgU3AOnK— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 23 December 2017
ÖZEL: KARŞIMA ÇIK KARŞIMA
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu'nun paylaştığı pasaport kayıtlarına Twitter hesabından yanıt verdi.
Fetullah’la görüştün mü?— Özgür Özel (@eczozgurozel) 23 December 2017
Kaç kez?
Ne zaman?
Soylu’nun bir haftada 2 kez yüzüne sorduk.
49 + 22 = 71 dakika konuştu cevap veremedi.
Şimdi kontrolündeki hesaplar Aralık 4 çıkış 11 giriş kaydı paylaşıyor.
Bir de Umre vizesi
Kürsüde sus.
Burada trolle
Yok öyle
Karşıma çık karşıma
Özel, Soylu'nun TBMM bütçe görüşmelerinde 71 dakika konuştuğunu fakat Fethullah Gülen'le görüşüp görüşmediği sorusuna yanıt veremediğini söyleyerek, "Fetullah'la görüştün mü? Kaç kez? Ne zaman? Soylu'nun bir haftada 2 kez yüzüne sorduk. 49 + 22 = 71 dakika konuştu cevap veremedi. Şimdi kontrolündeki hesaplar Aralık 4 çıkış 11 giriş kaydı paylaşıyor. Bir de Umre vizesi Kürsüde sus. Burada trolle. Yok öyle. Karşıma çık karşıma" ifadelerini kullandı.
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