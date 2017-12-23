Soylu, Özel'in Pensilvanya iddiasına yanıt verdi, pasaport kayıtlarını paylaştı

Soylu, Özel'in kendisi hakkında 4 Şubat 2012 tarihinde Pensilvanya'da olduğu ve Fethullah Gülen'le görüştüğü iddiasına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Kendi sus pus, ulakları devam ediyor. Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı. Pensilvanya dediler Umre çıktı. Bilinçaltı mı, gaf mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Soylu'nun 4 Şubat 2012 tarihinde Suudi Arabistan'da olduğuna dair pasaport kayıtları da basınla paylaşıldı.

Soylu, Pensilvanya iddialarına yanıt verdi, pasaport kayıtlarını paylaştıhttps://t.co/z7imqUgJMs pic.twitter.com/ehGgU3AOnK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 23 December 2017

​ÖZEL: KARŞIMA ÇIK KARŞIMA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu'nun paylaştığı pasaport kayıtlarına Twitter hesabından yanıt verdi.

Fetullah’la görüştün mü?

Kaç kez?

Ne zaman?

Soylu’nun bir haftada 2 kez yüzüne sorduk.

49 + 22 = 71 dakika konuştu cevap veremedi.

Şimdi kontrolündeki hesaplar Aralık 4 çıkış 11 giriş kaydı paylaşıyor.

Bir de Umre vizesi

Kürsüde sus.

Burada trolle

Yok öyle

Karşıma çık karşıma — Özgür Özel (@eczozgurozel) 23 December 2017

​Özel, Soylu'nun TBMM bütçe görüşmelerinde 71 dakika konuştuğunu fakat Fethullah Gülen'le görüşüp görüşmediği sorusuna yanıt veremediğini söyleyerek, "Fetullah'la görüştün mü? Kaç kez? Ne zaman? Soylu'nun bir haftada 2 kez yüzüne sorduk. 49 + 22 = 71 dakika konuştu cevap veremedi. Şimdi kontrolündeki hesaplar Aralık 4 çıkış 11 giriş kaydı paylaşıyor. Bir de Umre vizesi Kürsüde sus. Burada trolle. Yok öyle. Karşıma çık karşıma" ifadelerini kullandı.