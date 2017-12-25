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    Bülent Tezcan

    CHP'den 'ceza muafiyeti' tepkisi: Sivil çetelere altyapı hazırlama maddesidir

    © AA/ Abdulhamit Topal
    Türkiye
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    CHP Sözcüsü Tezcan, sivillere yargı muafiyeti getiren KHK düzenlemesini eleştirdi. "Bu madde iktidar eliyle sivil silahlı çete kurma maddesidir" ifadesini kullanan Tezcan, yeni KHK'lar için Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini açıkladı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan MYK toplantısının ardından konuşan Bülent Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    • AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal
      © AA/ Özge Elif Kızıl
      AK Parti Sözcüsü Ünal: Yargı muafiyeti sadece 15-16 Temmuz'u kapsıyor
      Ne yazık ki Türkiye 20 Temmuz darbesinden bu yana 17 aydır darbe bildirisi olan OHAL KHK'larıyla yönetiliyor. Erdoğan iktidarı Türkiye'yi darbeyle yönetmeye alıştı. Darbenin sağladığı imkanlar bu iktidarı darbe bağımlısı hale getirdi. 17 aydan bu yana OHAL ile ilgisi olmayan KHK'larla siyasal, hukuksal yaşamı işlemez hale getirdi. 17 ayda neyi yapamadılar. Neden Türkiye OHAL şartlarında. Anlaşılan o ki niyetleri gelecek sandığa kadar Türkiye'yi OHAL şartlarında yaşatmak. Buna müsaade etmeyeceğiz. TBMM'yi devre dışı bıraktılar.

    'BURADAN DEMOKRASİ DEĞİL FAŞİST REJİMLER ÇIKAR'

    • TBMM
      © AA/ Murat Kaynak
      Muhalefetten KHK'lara tepki: Yeni darbe bildirileri
      Taşeronla ilgili çağrı yaptık gelin düşünelim diye. Meclis'i tatil edip ertesi gün KHK yayınladılar. Buna ilk itirazı TBMM Başkanı yapması gerekirdi. Ama görüyoruz ki Sayın Meclis Başkanı'nın böyle bir derdi yoktur. Şu anda Meclis'i etkisizleştirme görevini yürütüyor. Bu KHK'lar Türkiye'de devleti ve toplumu militarize eden anlayışı işaret ediyor. Yapılan uygulamaların siyaset literatüründe adı çok nettir. Buradan demokrasi değil faşist rejimler, diktatörlükler çıkar. Türkiye bu noktaya sürüklenmiştir.

    'TOPLUMUN BAĞRINA FİTİLİ ÇEKİLMİŞ BİR BOMBA KOYMAKTIR'

    • Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu
      © AA/ Gazi Nogay
      Feyzioğlu'ndan KHK tepkisi: İnsanlar sokakta birbirinin kafasına sıkacak
      Bu KHK'ların en çok tartışılan maddesi 121. maddesi. Bir cezasızlık hükmü içaren madde. Resmi sıfatı olsa da olmasa da devletin görevlisi olmadan sokaktan geçen kişi terörle mücadele ediyorum diye üzerine vazife alıp suç işlerse buna ceza vermeyeceksin diyor. Militarist ve faşist devletlerde olur. Sivil milisler eliyle toplumu korkutmak isteyen diktatörlüklerde olur. Bu madde iktidar eliyle sivil silahlı çete kurma maddesidir. Sivil çetelere alt yapı hazırlama maddesidir. Niyet bu değilse niyetinizi doğru ifade edin. Kimsenin müneccim olmasına gerek yok.
    • Bu toplumun bağrına fitili çekilmiş bir bomba koymaktır. Ne yapmak istiyorsunuz? Türkiye'yi cehennem ortamına taşıma niyetinde misiniz? Böyle bir aymazlık nasıl olabilir? Milletin huzurunu bozmayın. Sizin niyetinizin salih olduğunu nereden bileceğiz? Ne kadar salih olursanız olun. Aşağıda tabandaki insanlar kendilerince işgüzarlık yaparak toplumsal çatışmanın fitilini ateşlerse ne yapacaksınız? Derhal bu tehlikeli uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz insanları. Bu düzenlemenin derhal kaldırılması gerekmektedir.

    'GUANTANAMO ÖZENTİSİSİNİZ'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/
      Erdoğan: Tek tip kıyafet uygulaması Türkiye'ye mahsus bir olay değil
      Tek tip elbise şartı getiriliyor. Guantanamo özentisisiniz. Bunu Erdoğan söylüyor. Dünyanın nefret ettiği yeri örnek alıyorsunuz. Bu masumiyet karinesine açıkça aykırıdır. Bu önyargılı yargılamanın ifadesidir. Yarın o elbiseyi kimin giyeceği belli olmaz. Bugün burada yarın oradasın. Onun için bir yol var şaşmayacağımız, evrensel hukuk ilkeleri.

    KHK'LI TAŞERON DÜZENLEMESİNE TEPKİ

    • Çelik-işçi
      © AP Photo/ Matt Dunham
      Taşeron işçiye kadro KHK ile verilecek
      Taşeron düzenlemesi patenti bize ait olan bir düzenlemedir. İktidarın en azından söylem düzeyinde bunu kabul etmiş olmak zorunda kalmış olması sevindiricidir. Bu projemizi önce çaldılar, ona bir şey demedik. Sonra bozdular, milleti de iğfal ettiler. Parlamento, işçi sendikaları, meslek örgütleri devre dışı bırakılmıştır. Durumu kurtarmaya dönük bir düzenleme yapılmıştır. Eksik ve yetersiz bir düzenlemedir. Kısmen de olsa taşeron işçiye kadro verilmiş olması sevindirici bir husustur. Tamamını kapsayan bir düzenleme yapılmamıştır. Garip bir nokta sınav getirilmiştir. Neyin sınavını yapacaksın? Zaten kendisini kanıtlamış, yıllardır çalışıyor. Bu yeni yandaşlara kadro açma gayretidir. Bir de güvenlik soruşturması getirmişler. Başbakanlık Müsteşarı mı atıyorsun? Bir başka önemli nokta haklarından feragat edeceksin diyorsun. Hiçbir şey istemeyeceksin diyorsun. Bütün haklarından feragat etme hükmünü nasıl getiriyorsun?
    • Bu KHK'yı anayasa mahkemesine götüreceğiz."
    Etiketler:
    KHK, OHAL, CHP, Bülent Tezcan
    Topluluk kurallarıTartışma
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