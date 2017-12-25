CHP'den 'ceza muafiyeti' tepkisi: Sivil çetelere altyapı hazırlama maddesidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan MYK toplantısının ardından konuşan Bülent Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Ne yazık ki Türkiye 20 Temmuz darbesinden bu yana 17 aydır darbe bildirisi olan OHAL KHK'larıyla yönetiliyor. Erdoğan iktidarı Türkiye'yi darbeyle yönetmeye alıştı. Darbenin sağladığı imkanlar bu iktidarı darbe bağımlısı hale getirdi. 17 aydan bu yana OHAL ile ilgisi olmayan KHK'larla siyasal, hukuksal yaşamı işlemez hale getirdi. 17 ayda neyi yapamadılar. Neden Türkiye OHAL şartlarında. Anlaşılan o ki niyetleri gelecek sandığa kadar Türkiye'yi OHAL şartlarında yaşatmak. Buna müsaade etmeyeceğiz. TBMM'yi devre dışı bıraktılar.© AA/ Özge Elif Kızıl
'BURADAN DEMOKRASİ DEĞİL FAŞİST REJİMLER ÇIKAR'
- Taşeronla ilgili çağrı yaptık gelin düşünelim diye. Meclis'i tatil edip ertesi gün KHK yayınladılar. Buna ilk itirazı TBMM Başkanı yapması gerekirdi. Ama görüyoruz ki Sayın Meclis Başkanı'nın böyle bir derdi yoktur. Şu anda Meclis'i etkisizleştirme görevini yürütüyor. Bu KHK'lar Türkiye'de devleti ve toplumu militarize eden anlayışı işaret ediyor. Yapılan uygulamaların siyaset literatüründe adı çok nettir. Buradan demokrasi değil faşist rejimler, diktatörlükler çıkar. Türkiye bu noktaya sürüklenmiştir.© AA/ Murat Kaynak
'TOPLUMUN BAĞRINA FİTİLİ ÇEKİLMİŞ BİR BOMBA KOYMAKTIR'
- Bu toplumun bağrına fitili çekilmiş bir bomba koymaktır. Ne yapmak istiyorsunuz? Türkiye'yi cehennem ortamına taşıma niyetinde misiniz? Böyle bir aymazlık nasıl olabilir? Milletin huzurunu bozmayın. Sizin niyetinizin salih olduğunu nereden bileceğiz? Ne kadar salih olursanız olun. Aşağıda tabandaki insanlar kendilerince işgüzarlık yaparak toplumsal çatışmanın fitilini ateşlerse ne yapacaksınız? Derhal bu tehlikeli uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz insanları. Bu düzenlemenin derhal kaldırılması gerekmektedir.
'GUANTANAMO ÖZENTİSİSİNİZ'
KHK'LI TAŞERON DÜZENLEMESİNE TEPKİ
- Taşeron düzenlemesi patenti bize ait olan bir düzenlemedir. İktidarın en azından söylem düzeyinde bunu kabul etmiş olmak zorunda kalmış olması sevindiricidir. Bu projemizi önce çaldılar, ona bir şey demedik. Sonra bozdular, milleti de iğfal ettiler. Parlamento, işçi sendikaları, meslek örgütleri devre dışı bırakılmıştır. Durumu kurtarmaya dönük bir düzenleme yapılmıştır. Eksik ve yetersiz bir düzenlemedir. Kısmen de olsa taşeron işçiye kadro verilmiş olması sevindirici bir husustur. Tamamını kapsayan bir düzenleme yapılmamıştır. Garip bir nokta sınav getirilmiştir. Neyin sınavını yapacaksın? Zaten kendisini kanıtlamış, yıllardır çalışıyor. Bu yeni yandaşlara kadro açma gayretidir. Bir de güvenlik soruşturması getirmişler. Başbakanlık Müsteşarı mı atıyorsun? Bir başka önemli nokta haklarından feragat edeceksin diyorsun. Hiçbir şey istemeyeceksin diyorsun. Bütün haklarından feragat etme hükmünü nasıl getiriyorsun?© AP Photo/ Matt Dunham
- Bu KHK'yı anayasa mahkemesine götüreceğiz."
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