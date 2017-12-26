AK Partili Kuzu: Tekrar darbe olursa müdahale edecekleri KHK ile korumaya aldık

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, ‘15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması’ için hareket eden sivillere yargı zırhının hükümet kanadından yapılan açıklamaların aksine söz konusu düzenlemenin geleceğe yönelik olduğunu söyledi.

Anayasa profesörü olan Kuzu, olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) geçen 'Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse… yargılanmaz' ifadeleri geçen maddeyle ilgili tartışma yaratacak bir açıklamada bulundu.

Kuzu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada KHK ile ilgili 'işin özeti' olarak "15 Temmuz benzeri bir darbe veya terör saldırısı yeniden gerçekleşirse, bu ihanete müdahale edecek vatandaşlarımız kanuni olarak koruma altına alınacak" ifadesini kullandı.

696 Sayılı KHK ile “Terör olaylarını önleyen sivillere yargı muafiyeti” getirdik.

İşin özeti şu:

15 Temmuz benzeri bir darbe veya terör saldırısı yeniden gerçekleşirse, bu ihanete müdahale edecek vatandaşlarımız kanuni olarak koruma altına alınacak. — Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 25 Aralık 2017

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Kuzu, bir diğer mesajında ise öncekini yalanlayan ifadeler kullandı ve düzenlemenin sadece 15-16 Temmuz'u kapsadığını savundu.

“KHK'daki düzenleme 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili olmasına rağmen, CHP iç savaş çığırtkanlığı yaparak toplumu germeye devam ediyor. Merak ediyorum, yoksa 15 Temmuz benzeri bir darbe girişimine hazırlanıyordunuz da gafil mi avlandınız? Son KHK’dan teröristlerin korkması gerekirken CHP neden telaşlandı. CHP’ye önerim, bu korku filmi saçmalıklarını bırakın. Çıkan KHK’nın sınırı belli; çerçevesi ve amacı açıkça tespit edilmiş.”

KHK'daki düzenleme 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili olmasına rağmen, CHP içsavaş çığırtkanlığı yaparak toplumu germeye devam ediyor. Merak ediyorum, yoksa 15 Temmuz benzeri bir darbe girişimine hazırlanıyordunuz da gafil mi avlandınız? — Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 25 Aralık 2017

Birçok kesimden tepki gören ve 'iç savaş çıkartabileceği' öne sürülen madde ile ilgili hükümet kanadından Kuzu'nun ifadelerinin aksi bir açıklama yapılmıştı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bu yasanın geleceğe yönelik bir af olmadığını savunarak "Yargı muafiyeti sadece 15-16 Temmuz'u kapsıyor" demişti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de düzenlemeye ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Hangi vatandaş darbe önleme dışında bir başkasına işkence etmişse, yanlış bir fiilde, haksız bir fiilde, hukuka aykırı fiilde bulunmuşsa bunlar da yargılanacaktır ama buradaki kapsam darbeyi önlemeye yönelik fiiller kapsamındadır, tarih de 15 Temmuz, 16 Temmuz'dur."