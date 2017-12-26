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    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

    Adalet Bakanı Gül'den KHK eleştirilerine yanıt: İyi niyetli okunmamış

    © AA/ İlyas Gün
    Türkiye
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    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması’ için hareket eden sivillere yargı zırhı veren KHK hakkında yaptığı açıklamada, eleştirilere "Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor" ifadeleriyle cevap verdi.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
    © AA/ Ensar Özdemir
    Adalet Bakanı Gül'den KHK açıklaması: Sadece 15-16 Temmuz'u kapsıyor
    TRT canlı yayınında soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Gül, olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) geçen 'Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse… yargılanmaz' ifadeleri geçen maddeye yönelik eleştirilere cevap verdi.

    'FARKLI YERLERE ÇEKME İYİ NİYETLİ DEĞİL'

    'Milis yorumları için hukuki dayanak olmadığını' savunan Gül, "Düzenleme yeni değil, sadece siviller eklendi" dedi. Gül, "Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor" diye konuştu.

    'DEVAMI NİTELİĞİNDEKİ' İFADESİNE DEĞİNMEDİ

    TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik
    © Fotoğraf: TÜSİAD
    TÜSİAD: Son KHK düzeltilmeli
    Adalet Bakanı Gül, KHK'da geçen '…terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri…' ifadesine değinmeden şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Şu anda darbe devam etmiyor. Darbe ne zaman bastırıldı? 15 Temmuz'da başladı, 2 saat sonra 16 Temmuz oldu. 16 Temmuz'da bu darbe bastırıldı. Dolayısıyla bu kanunda da 'bastırılması kapsamında' dediğine göre, bunu sonraki tarihlere, bugüne getirecek hiçbir şekilde bir düzenleme yok." 

    'BÖYLE BİR OKUMA DOĞRU DEĞİL'

    Gül, şöyle devam etti:

    "Burada, 'Acaba gündelik hayatta, ülkemizin farklı yerlerindeki terör eylemlerini bastıranlar da mı sorumsuz olacak' şeklinde bir okuma, doğru okuma değildir."

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf: CHP
    Kılıçdaroğlu'ndan KHK tepkisi: Vebali AYM üyelerinin
    'AYM'YE GÖTÜRMEK BEYHUDE'

    CHP'nin söz konusu KHK'yı Anayasa Mahkemesi'ne götürüceği hatırlatılması üzerine Gül'ün cevabı şöyle oldu:

    "Anayasa'nın hükmü açık. Bir Anayasa denetimine gidilemeyeceğine yönelik durum söz konusudur. Bu tür çabaların, beyhude çabalar olduğunu ifade etmek isterim. Bizim, sınırımız hukuk. Anayasa çerçevesinde tüm işlemler yapılmıştır."

    Cezaevi
    © AA/ Arşiv
    Cezaevlerinde tek tip alarmı
    'TEK TİP KIYAFETİN KAPSAMI DURUŞMALAR, CEZAEVİNDE UYGULANMAYACAK'

    KHK ile getirilen ve tartışma yaratan bir diğer düzenleme olan tek tip kıyafet kanunuyla ilgili de konuşan Gül'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    "Kapsamı duruşmalarla sınırlı olmak üzere, cezaevlerinde uygulanmayacak. Kanun bir ay içerisinde bir yönetmeliğin çıkarılması hususunda bir düzenleme getirdi. Bir ay içerisinde yönetmelik çıktıktan sonra da yürürlüğe girecek bu uygulama" dedi.

    BYLOCK TARTIŞMASI

    ByLock
    © AA/
    Mahkemenin ByLock kararı, 11.000 kişiye tahliye yolu açabilir
    FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olduğu ifade edilen ByLock'la ilgili son dönemdeki tartışmaları da değerlendiren Gül, şöyle konuştu:

    "ByLock ile ilgili Yargıtayın vermiş olduğu bir karar var; 'Terör örgütünün haberleşme ağı olarak kullanıldığı, örgüt üyeliğinin önemli delillerinden olduğu…' Burada, ByLock kullanmadığına yönelik bir çalışma, ilgili kurumlarla yapılması, tamamlanması halinde, bunlarla ilgili başka delil yoksa gözden geçirilebilir. Bu konuyla ilgili kurumlarımız çalışmalarını yapmaktadırlar."

    KUZU'NUN KHK AÇIKLAMASI

    AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, yargı zırhı konusunda hükümetten yapılanların aksine söz konusu düzenlemenin geleceğe yönelik olduğunu söylemişti. Kuzu, "15 Temmuz benzeri bir darbe veya terör saldırısı yeniden gerçekleşirse, bu ihanete müdahale edecek vatandaşlarımız kanuni olarak koruma altına alınacak" ifadelerini kullanmıştı.

    ​KHK'DA NE DENİYOR?

    696 sayılı KHK ile 'darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk' getirildi.

    696 sayılı KHK ile olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.

    MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya
    © AA/
    MHP'li Kaya: Yeni KHK'lar hukuk devletinin tabutuna son çivi
    Bu maddeye bir fıkra ekleyerek şöyle denildi: 

    "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

    Daha önceki düzenleme şöyleydi:

    "15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

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    Etiketler:
    KHK, OHAL, Adalet Bakanlığı, Abdulhamit Gül, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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