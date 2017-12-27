MHP'de KHK çatlağı: Genel sekreter, milletvekilini topa tuttu

Kaya'nın açıklamalarına sert tepki veren MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Atilla Kaya'nın görüşlerinin MHP'nin görüşlerini yansıtmadığını söyledi. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Büyükataman özetle şu ifadeleri kullandı:
Biliyoruz ki milliyetçilikle demokrasi ayrılmaz, kopmaz bir bütün ve ruh ikizidir. Bu çerçevede ülkemizde ilan edilmiş olan OHAL kapsamında geçtiğimiz hafta iki yeni KHK yayımlanmıştır.
Bu kapsamda partimizin İstanbul Milletvekili Atila Kaya, bu çıkarılan KHK’lara tepki göstermiş, 'Yeni iki KHK, Anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti anlayışının konulduğu tabuta son bir çivi çakmak anlamına geliyor' demiştir.
Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki milletvekilimiz Atila Kaya’nın görüşleri partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Ayrıca esef verici olan CHP ve yandaşları ile aynı hizada yer almış olması kendi adına bir talihsizliktir.— İsmet Büyükataman (@buyukataman) 26 Aralık 2017
Türk milletine karşı kin duyanlar, kinlerarası diyalog kuranlar tamamdır da Atila Kaya’ya ne olmaktadır? Neden rahatsız olmuştur?
Partimizin bu konudaki görüşleri Sayın Genel Başkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Türk milletine karşı kin duyanlar, kinlerarası diyalog kuranlar tamamdır da Atila Kaya’ya ne olmaktadır? Neden rahatsız olmuştur?— İsmet Büyükataman (@buyukataman) 26 Aralık 2017
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