Yıldırım'dan KHK savunması: Boş konuşuyorlar

Suudi Arabistan ziyareti öncesi havalimanında soruları yanıtlayan Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de kanun hükmünde kararnameyi (KHK) eleştirdiği konusunda bir soru gelince cümlesine "Boş konuşuyorlar" diyerek başladı.

Sırbistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

'KİMSE BAŞKA BİR TARAFA ÇEKMESİN'

'CHP, ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİNİ SIZLATIYOR'

'DÜZELTME FALAN YOK'

Yıldırım açıklamalarından sonra özel uçak 'CAN' ile saat 07.20'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti. Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan eşlik ediyor. Başbakan Yıldırım, resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'la bir araya gelecek. Görüşmelerde, Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.