Bakan Eroğlu: Son 44 yılın en kurak dönemi

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 2017 yılı faaliyet raporunu açıklayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2017'nin son 44 yılın en kurak yılı olduğunu söyledi.
Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Eroğlu şu bilgileri verdi: "Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde bulunuyor. Türkiye su zengini değildir. Yağışlar gerçekten çok düştü. Su ihtiyacının en fazla olduğu yaz aylarında yağış olmuyor. Dolayısıyla kış ve ilkbahar aylarında yağan yağışı biriktirip yaz aylarında kullanmamız lazım. Çünkü kış aylarında sulama olmuyor. Yaz aylarında insanlar daha çok su kullanıyor. Bu nedenle suyu biriktirmek için barajlar yapmamız gerekmektedir. Yoksa son 44 yılın en kurak yılı olan bu yıl, biz su veremezdik. 2017 yılında da yağışlar gerçekten çok azaldı."
'KURAKLIĞA KARŞI B PLANIMIZ VAR'
'CUMHURBAŞKANIMIZ BİR GÜN BENİ ARADI…'
DHA'nın haberine göre Eroğlu, Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı:
"Ergene ile ilgili Cumhurbaşkanımız bir gün beni aradı. Oradaki fotoğrafları televizyonda görmüş. Veysel Hoca dedi, Ergene'nin hali ne olacak? Ben de dedim ki 'Artık ceza keseriz. Atık su arıtma tesisi yapmayalım. Belediyelere ceza keseriz. Bunların hepsi CHP'li belediye' Dedi ki, 'Ceza kesmekle olmaz. Bunu siz yapın'. Biz buradaki bütün belediyelere 13 tane atık su arıtma tesisini yaptık. En son Keşan'dakini de 29 Kasım'da tamamladık. Burada bütün atık su arıtma tesisleri bitti. Sanayidekileri de önümüzdeki yıl bitiriyoruz."
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