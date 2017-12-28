ABD ile vize krizi çözüldü, Türkiye: Güvence vermedik

ABD ile Türkiye arasında 8 Ekim'de başlayan vize krizi çözüldü. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye verdiği güvenceye bağlı kaldı" denildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ise yargı süreci ile ilgili herhangi bir güvence verilmediğini belirtti.

© REUTERS/ Darren Ornitz ABD Büyükelçiliği, vize başvuruları için tarih verdi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin Türkiye misyonunda görev alan çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına dair Türk hükümetinden alınan üst düzey güvence üzerine vize işlemlerinin yeniden başladığını duyurdu.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Ekim ayından bu yana Türk hükümeti, Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır. Ayrıca Türk hükümeti ileride yerel çalışanlarımızdan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir" denildi.

#Türkiye'deki #Vize Hizmetlerinin Yeniden Başlamasına İlişkin ABD Diplomatik Misyonunun Açıklaması – 28 Aralık 2017 pic.twitter.com/JV27UOQgCF — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) December 28, 2017

'KAYGILARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR'

"Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden ABD Dışişleri Bakanlığı güvenlik durumunun Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır" denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Tutuklu yerel misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut iddialara ilişkin ciddi kaygılarımız sürmektedir. Aynı şekilde, OHAL altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin kaygılarımız da devam etmektedir. ABD yetkilileri, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Türk muhataplarıyla görüşmelerini sürdürecektir."

ABD Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, Türkiye'ye yönelik vize uygulamasında normale dönüleceğini belirtti.

DOLAR/TL'DE DÜŞÜŞ

Haberin ardından dolar/TL'de düşüş yüzde 1'i aştı. 3.77 seviyesine inen dolar, böylelikle 25 Ekim'den beri en düşük seviyeyi görmüş oldu.

TÜRKİYE'NİN WASHINGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: KISITLAMALARI KALDIRDIK

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Türk vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını kaldırdığını açıklamasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden bir açıklama geldi. Washington Büyükelçiliği, vize kısıtlamasının ABD ile eş zamanlı olarak kaldırıldığını duyurdu. Washington Büyükelçiliği, ABD'nin Ekim ayında aldığı kararın ardından mütekabiliyet ilkesi esasında benzer ifadelerle bir açıklama yaparak ABD vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

'GÜVENCE VERMEDİK'

Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, yargı süreci ile ilgili herhangi bir güvence verilmediği belirtildi. Açıklamada ABD tarafının açıklamasında gündeme getirilen 'Güvence verildi' iddiasına, "ABD'nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz" ifadeleriyle cevap verildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin açıklamasında, ABD'nin Türkiye'den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesinin doğru bulunmadığı kaydedildi.

'ENDİŞELERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Açıklamanın son bölümünde de "ABD'de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye'nin çok ciddi endişeleri devam etmektedir. Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecektir" ifadesine yer verildi.

​NE OLMUŞTU?

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye, karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Büyükelçilik önceki açıklamalarında Türk vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu belirtmişti.