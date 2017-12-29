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    Halk Özel Harekat

    TBMM gündemindeki 'Halk Özel Harekat', üye sayısını açıkladı

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    15 Temmuz darbe girişiminin ardından bireysel silahlanmaya gittikleri, AK Parti’nin talimatıyla hareket ettikleri iddiası Meclis’e taşınan Halk Özel Harekât’ın (HÖH) genel başkanı Fatih Kaya, bir yılda 22 ilde 7 bin üyeye ulaşan örgütlenmeye ilişkin konuştu.

    Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, HÖH Genel Başkanı Fatih Kaya tartışma yaratan ve Meclis'e taşınan örgütlenmeye ilişkin dikkat çeken detayları anlattı. Fatih Kaya'nın açıklamaları şöyle:

    'BAŞI AÇIĞI DA VAR KARA ÇARŞAFLISI DA'

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal
    © AA/ Okan Özer
    'Halk Özel Harekat' araçları meclis gündeminde
    "Hain darbe girişimine karşın bir talimatla milletimizle birlikte meydanlara indik. HÖH çadırını 16 Temmuz'da ilk Trabzon'da kurduk. 30 Kasım 2016'da derneğimizi kurduk. İçinde çocuklar var, teyzeler var, öğretmenler, işadamları, esnaf var. Başı açığı da, kara çarşaflısı da var."

    'FETÖCÜLER İÇİMİZE SIZMAK İSTİYOR'

    "İstanbul, Ankara başta olmak üzere 22 ilde şubemiz açıldı. 7 binin üzerinde üyemiz var. İçimize sızmak isteyen çok FETÖ'cü var."

    '1 LİRA AİDAT TOPLUYORUZ'

    Türkiye'de darbe girişimi
    © REUTERS/ Stringer
    15 Temmuz Derneği: KHK'yı destekliyoruz, bir daha olursa yine karşınıza çıkarız
    "İlk girişte 10 lira, aylık olarak ise sembolik bir lira alıyoruz. Beş ay öncesine kadar 121 şubemiz vardı. Maddi sıkıntılardan dolayı kapattık. Devletten yardım almıyoruz."

    'BİZE İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDA…'

    "Devletimiz, askerimiz, polisimiz her şeye hâkim. Zamanı geldiğinde, 80 milyonluk millet olarak bize ihtiyaç duyulduğunda her zaman hazırız."

    CUMHURBAŞKANI İLE FOTOĞRAF

    "Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmeyi herkes ister, ben de bu ülkenin evladı olarak çektirdim. Cumhurbaşkanımıza ‘biz böyle bir oluşumdayız' demeye, anlatmaya gittim. Milletin seçtiği biriyle fotoğraf çektirmek niye rahatsız eder?"

    'SURİYE'YE GİDİP TÜRKMENLERE YARDIM ETTİM'

    "Kamu görevlisiyim. 6 ay ücretsiz izne ayrılıp Suriye'ye gittim. Türkmenlere yardım ettim. Oraya giden o atmosferde hücum yeleğiyle öyle poz verir."

    'HÖH ARABALARININ BİZİMLE İLGİSİ YOK, SİLAHLI DEĞİLİZ'

    "Her tarafta HÖH yazan arabalar var. Bunların bizimle ilgisi yok. Davalar açtık."

    SaadMustafa Kamalak
    © AA/ Fatih Kurt
    Saadet Partisi'nden KHK çıkışı: Hukukun olmadığı yerde kaos olur
    "Üye olacaklara, dededen kalma tüfekle dahi resmin varsa üye olamazsınız diyoruz. Silahlanmaya gerek görmeyiz çünkü devletimiz her şeye vakıftır."

    'GEZİ BENZERİ BİR OLAYDA SOKAĞA ÇIKMAYIZ'

    "Gezi benzeri olayı basmak için sokağa çıkmayız, devletin askeri-polisi var. 15 Temmuz gibi devletin emiri mümini talimat vermediği sürece sokağa çıkmayız. Meclis'i niye benimle meşgul ediyorlar?"

    ‘BU TÜR MİLİS GÜÇLERE İHTİYAÇ YOK'

    Meclis'e daha önce Halk Özel Harekât ve bu amblemi taşıyan araçlarla ilgili soru önergesi de veren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, şunları söyledi:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf: CHP
    Kılıçdaroğlu'ndan KHK tepkisi: Vebali AYM üyelerinin
    "Soru önergesi verdik, cevabını bekliyoruz. Devlet içinde gücü kullanacak olanlar ya jandarmadır ya da polistir. Kanunda tanımı olmayanların kendilerine vazife çıkarması hukuk devletine aykırıdır. Eğer bu olmazsa aşiret devleti olur. Vatandaşın devlete olan güveni sarsılır. İçerden ve dışardan gelecek tehditlere karşı vatandaşı koruyan devletin şemsiyesidir. Bu tür illegal yapıların olmaması gerekir. Nasıl cemaat 15 Temmuz hain darbe girişimi yaptıysa, ileride de bu yapılar başka bir şey yapar. Devlet, cemaatlerle, bu tür yapılarla yaşamaz. Cihadın hukuk devletinde yeri yok. Devletin bekasını da devletin güvenlik güçleri korur. Zaten devletin bekası tehlikeye girerse her vatandaşın nefsi müdafaa hakkı var. Bu tür milis güçlere ihtiyaç yoktur, bunlar milis kuvvettir."

    ‘DERHAL KAPATILMALI'

    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ‘Halk Özel Harekât'la ilgili "Baştan söyleyeyim ki derhal kapatılmalıdır, sadece Facebook sayfalarına bakılırsa bile kapatılmalıdır" diyerek şöyle devam etti:

    Darbe girişimi
    © AA/ Abdullah Coşkun
    Barolardan yeni KHK itirazı: 'Vatandaş vatandaşa kırdırılır'
    "Dernekler Kanunu'na aykırıdır. KHK ile yüzlerce dernek kapatıldı, devletin güç kullanma tekeline ortak çıkmaya çalışan bu dernekle ilgili bildiğimiz kadarıyla bir soruşturma bile yok. Ayrıca sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakaret edildi diye yüzlerce polis ve savcı bunları takip ediyor. Bunun 10'da birini silahlarıyla sosyal medyada zorbalık gösterisinde bulunan kişi ve gruplara yönelik yapmıyorlar. Zaten son KHK ile çıkarılan malum hükümle ilgili ciddi endişeye sevk eden bu hoşgörüdür. Son KHK'da yanlışlık olursa yargı gereğini yapar demek topu taca atmak demektir. Çünkü sivillere geleceğe yönelik cezai sorumsuzluk getiren düzenleme, yargıdan önce sivil vatandaşları muhatap alan bir düzenleme. Malum dernekler, silahlarıyla poz veren zorbalar, bu maddeyi bir cezasızlık maddesi olarak anlayıp, 15 Temmuz'un devamı niteliğinde eylem diye yorumladıkları, istedikleri her eyleme müdahale hakkını kendilerinde görecekler. Yargı sonradan cezalandırsa ne olur cezalandırmasa ne olur…"

    YANIT BEKLEYEN SORULAR

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği 2 ayrı soru önergesinde özetle şu soruların yanıtları istenmişti:

    • Halk Özel Harekât yazısı ile birlikte bir Osmanlı amblemi ve Türk Bayrağı logosunun yer aldığı ticari tipteki araç resmi midir? Resmi ise ‘Halk Özel Harekât' nereye bağlıdır?
    • Söz konusu şahıslar ve araçlar hakkında bir işlem yapılmamışsa nedeni nedir? Resmi birimlere bağlı olmadan sokaklarda tur atarak halkı tedirgin eden bu araçlar ve şahıslar, devletin asli görevlerinden olan milli güvenliğin sağlanması durumunu tehdit eden bir unsur değil midir?
    • Halk Özel Harekât'ın genel başkanı olduğu ifade edilen Fatih Kaya'nın, Türkmen Dağı'nda tim komutanı olduğu doğru mudur?

    Etiketler:
    Halk Özel Harekat, FETÖ, Metin Feyzioğlu, Mahmut Tanal, Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Kaya, Suriye, Ankara, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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