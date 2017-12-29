TBMM gündemindeki 'Halk Özel Harekat', üye sayısını açıkladı

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, HÖH Genel Başkanı Fatih Kaya tartışma yaratan ve Meclis'e taşınan örgütlenmeye ilişkin dikkat çeken detayları anlattı. Fatih Kaya'nın açıklamaları şöyle:
'BAŞI AÇIĞI DA VAR KARA ÇARŞAFLISI DA'
'FETÖCÜLER İÇİMİZE SIZMAK İSTİYOR'
"İstanbul, Ankara başta olmak üzere 22 ilde şubemiz açıldı. 7 binin üzerinde üyemiz var. İçimize sızmak isteyen çok FETÖ'cü var."
'1 LİRA AİDAT TOPLUYORUZ'
'BİZE İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDA…'
"Devletimiz, askerimiz, polisimiz her şeye hâkim. Zamanı geldiğinde, 80 milyonluk millet olarak bize ihtiyaç duyulduğunda her zaman hazırız."
CUMHURBAŞKANI İLE FOTOĞRAF
"Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmeyi herkes ister, ben de bu ülkenin evladı olarak çektirdim. Cumhurbaşkanımıza ‘biz böyle bir oluşumdayız' demeye, anlatmaya gittim. Milletin seçtiği biriyle fotoğraf çektirmek niye rahatsız eder?"
Suriye'de savaşan Halk Özel Harekat Derneği Başkanı Fatih Kaya, RTE'yi ziyaret etmiş ve "Başkomutanımız RTE bizlere cihat ilan etti. HÖH olarak devletimizin bize verdiği bütün görevleri yerine getirmeye hazırız" demiş. Bu yapılanmanın amacı nedir? pic.twitter.com/PYjlw31AWJ— Serpil Tatan (@serpiltatan_) 12 December 2017
'SURİYE'YE GİDİP TÜRKMENLERE YARDIM ETTİM'
"Kamu görevlisiyim. 6 ay ücretsiz izne ayrılıp Suriye'ye gittim. Türkmenlere yardım ettim. Oraya giden o atmosferde hücum yeleğiyle öyle poz verir."
'HÖH ARABALARININ BİZİMLE İLGİSİ YOK, SİLAHLI DEĞİLİZ'
"Her tarafta HÖH yazan arabalar var. Bunların bizimle ilgisi yok. Davalar açtık."
'GEZİ BENZERİ BİR OLAYDA SOKAĞA ÇIKMAYIZ'
"Gezi benzeri olayı basmak için sokağa çıkmayız, devletin askeri-polisi var. 15 Temmuz gibi devletin emiri mümini talimat vermediği sürece sokağa çıkmayız. Meclis'i niye benimle meşgul ediyorlar?"
‘BU TÜR MİLİS GÜÇLERE İHTİYAÇ YOK'
Meclis'e daha önce Halk Özel Harekât ve bu amblemi taşıyan araçlarla ilgili soru önergesi de veren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, şunları söyledi:
‘DERHAL KAPATILMALI'
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ‘Halk Özel Harekât'la ilgili "Baştan söyleyeyim ki derhal kapatılmalıdır, sadece Facebook sayfalarına bakılırsa bile kapatılmalıdır" diyerek şöyle devam etti:
YANIT BEKLEYEN SORULAR
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği 2 ayrı soru önergesinde özetle şu soruların yanıtları istenmişti:
- Halk Özel Harekât yazısı ile birlikte bir Osmanlı amblemi ve Türk Bayrağı logosunun yer aldığı ticari tipteki araç resmi midir? Resmi ise ‘Halk Özel Harekât' nereye bağlıdır?
- Söz konusu şahıslar ve araçlar hakkında bir işlem yapılmamışsa nedeni nedir? Resmi birimlere bağlı olmadan sokaklarda tur atarak halkı tedirgin eden bu araçlar ve şahıslar, devletin asli görevlerinden olan milli güvenliğin sağlanması durumunu tehdit eden bir unsur değil midir?
- Halk Özel Harekât'ın genel başkanı olduğu ifade edilen Fatih Kaya'nın, Türkmen Dağı'nda tim komutanı olduğu doğru mudur?
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