ABD'ye vize işlemleri başladı

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Türkiye'deki ABD misyonlarında göçmen olmayan vize hizmetlerinin tamamının yeniden başladığı hatırlatıldı. Ek vize randevularının açıldığı vurgulanan açıklamada, göçmen olmayan vize başvurularına ilişkin bilginin internet sitesinde verildiği kaydedildi.

Buna göre, 28 Aralık'tan itibaren göçmen olmayan vize işlemleri tam kapasiteli olarak hizmete açıldı ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu mevcut vize randevularına ilave olarak tüm göçmen olmayan vize türleri için randevu vermeye başladı.

Büyükelçilik, daha önceden randevusu bulunanların internet randevu sisteminde uygun tarih açılmış olması durumunda bunu daha erkene alabileceğini açıkladı.

#Türkiye’deki ABD misyonlarında, göçmen olmayan #vize hizmetlerinin tamamı yeniden başlatılmıştır. Ek vize randevuları açılmıştır. Göçmen olmayan vize başvurularına ilişkin bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: https://t.co/jRHY8RkyEm — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) December 29, 2017

​Türkiye dışındaki ABD misyonlarından alınan randevuların ise korunabileceği ya da Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nden veya İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu'ndan yeni randevu alınabileceği kaydedildi. Ancak bunun için Türkiye'de yeni vize ücreti ödenmesi gerektiği ifade edildi.